Rīgā algas ir lielākas nekā piepilsētā vai rajonos – tas nav nekāds noslēpums un tā vienmēr ir bijis.

“Par to liecina arī statistika, ka Rīga ir labāku algu pilsēta. Tur neapšaubāmi atšķiras algas pa nozarēm, segmentiem. Redzam, kā daudzi brauc uz Rīgu no rīta strādāt, bet tad, kad runājam par dzīvošanu, tad izvēlas mājvietas tomēr ārpus galvaspilsētas. Mēs nonākam pie situācijas, kur Rīga kļūst par neapdzīvotu, tukšu vietu ar apkārt esošu it kā intensīvi attīstītu infrastruktūru, kur cita starpā ir virkne uzņēmumu, kas jau pārvākušies ārpus Rīgas teritorijas, veidojot tur darbavietas,” TV24 raidījumā “Rīga gatava?” skaidro Viesturs Zeps, Rīgas domes frakcijas “Latvijas attīstībai” vadītājs.

Viņš norāda, ka tā ir tendence, kas veidojusies pēdējos gadus, un būtu jāaptur pēc iespējas ātrāk.

“Ja Rīga ir centrālā inovāciju, pievienotās vērtības un daļēji arī ražošanas citadele, tad ir jāinvestē Rīgā, jo bez tās kā liela centra nevar pastāvēt ne apkaimes, ne tuvākās pašvaldības,” viņš norāda.

