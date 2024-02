Foto. Scanpix/REUTERS/Lisa Leutner

Rīgas dome nolemj likvidēt četras Rīgas pamatskolas, vienu bērnudārzu un vienu vidusskolu pārveidot par pamatskolu







Rīgas dome šodien nolēma likvidēt četras pamatskolas un vienu bērnudārzu, bet vienu vidusskolu pārveidot par pamatskolu.

No šī gada 31.augusta tiks likvidēta Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola, pievienojot to Rīgas 86.vidusskolai. Deputātiem tika skaidrots, ka šīs skolas jau pašlaik atrodas vienā ēkā un tām ir viens direktors.

Tiks likvidēta arī Rīgas Austrumu pamatskola, nododot vispārējās izglītības programmu īstenošanu Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolai. Šī apvienošana ļaušot efektīvāk izmantot skolu infrastruktūru, pārceļot no Šmēlinga vidusskolas ēkas uz Austrumu pamatskolas ēku pamatskolas posmu, un turpmāk skola izmantos abas ēkas.

Tāpat šogad tiks likvidēta Rīgas Baltmuižas pamatskola, nododot vispārējās izglītības programmu īstenošanu Rīgas Iļģuciema pamatskolai. Pirmo gadu tikšot izmantotas abu skolu ēkas, ļaujot bērniem, kuri sākuši mācīties Baltmuižas pamatskolā, mācības turpināt tajā pašā ēkā. Taču vēlāk skolas vadība risinās jautājumu par vienas skolas infrastruktūras izmantošanu.

Plānots likvidēt arī Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolu, nododot vispārējās izglītības programmu īstenošanu Rīgas 93.vidusskolai. Turpmāk skola izmantos abas skolu ēkas, pašreizējā Žoltoka pamatskolas ēkā koncentrējot sākumskolas izglītības posmu.

Rīgas dome šodien nolēma no 1.septembra Rīgas 75.vidusskolu pārveidot par pamatskolu. Jau pašlaik Rīgas 75.vidusskolā neesot 10. un 11. klases, līdz ar to šogad, mācības beidzot 12.klasei, skolas tips tiks mainīts uz pamatskolu.

Savukārt no nākamā gada šāds liktenis skars vēl sešas galvaspilsētas vidusskolas. No 2025.gada 1.septembra iestādes tips un nosaukums no vidusskolas uz pamatskolu tiks mainīts Rīgas 15.vidusskolai, Rīgas 47.vidusskolai, Rīgas 86.vidusskolai, Rīgas 89.vidusskolai, Rīgas Anniņmuižas vidusskolai un Rīgas Ķengaraga vidusskolai.

Arī šajās skolās vidusskolas posmā vairs nav 10.klases.

Ar 31.augustu tiks likvidēta Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”, pievienojot to Rīgas Daugavas pamatskolai.

Savukārt no 1.septembra tiks dibināta jauna Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” Mežciema ielā 41, kas pārņems Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu.