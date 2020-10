Foto: ekrānuzņēmums

Rīgas dome turpina skandalozo grāmatvedības programmas ieviešu, ieguldīs vēl pāris miljonus eiro





Rīgas dome maksās vēl 2,5 miljonus firmai, kas grāmatvedības programmas kontraktu ieguva bez konkursa, vēstī raidījuma “Nekā Personīga”.

Krimināllietu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu policija sāka aprīlī. Lietā joprojām nav aizdomās turēto.

Viens no pēdējiem skandalozajiem darījumiem, kas tika noslēgts vecās Rīgas domes vadības aizsegā, bija grāmatvedības programmas iepirkums. 11 miljonu līgums tika atdots vienam pretendentam, nerīkojot konkursu. Mēs par to stāstījām pirms gada, kad nelikumīgi bija iztērēti ap diviem miljoniem eiro. Pavasarī visus darījumus iesaldēja. Tobrīd firmai jau bija samaksāti seši septiņi miljoni eiro. Lai gan ir skaidrs, ka iepirkums ir veikts nelikumīgi un būtu jāsāk no sākuma ar atklātu konkursu, iztērētie miljoni ir pamatojums, kāpēc firmai ļauj strādāt tālāk. Augustā noslēgts divarpus miljonu līgums, lai programmu pabeigtu līdz 1.janvārim.

Rīgas pašvaldības grāmatveži strādā ar piecpadsmit gadus vecu grāmatvedības programmu. Tā ir morāli novecojusi un sarežģīta, tāpēc jau vairāk nekā piecus gadus ierēdņi grib jaunu.

Atbildīgā iestāde programmas nomaiņā ir Rīgas domes Finanšu departaments, kas formulēja vajadzības. Pirkšanu 2019.gadā uzticēja Informācijas tehnoloģiju centram.

Iepirkuma summa sniedzās miljonos, bija jārīko konkurss. Taču ITC izlēma apiet likumu. Reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā elektronisko iepirkumu sistēmā ir iespēja pirkt programmētāju darba stundas nelieliem standarta programmu uzlabojumiem. ITC vienojās ar kompāniju Wearedots par 96 tūkstošu darba stundu pirkšanu par 11 miljoniem eiro. Domes pārstāvji uzstāja, ka tas ir pilnīgi normāls darījums.

