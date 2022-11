Pasažieris “Rīgas satiksmes” transportlīdzeklī. Foto. LETA © Evija Trifanova

Rīgas domnieki cer, ka pēc biļešu reformas pasažieri mainīs braukšanas paradumus Ieteikt







Rīgas domnieki cer uz būtisku pasažieru paradumu maiņu pēc sabiedriskā transporta biļešu reformas Rīgā. Kā šodien preses konferencē informēja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV), sabiedriskajam transportam ir jākļūst par “mobilitātes karali”.

Sabiedriskais transports Rīgā esot paliekoša pašvaldības prioritāte. Līdz ar to tikšot darīts viss, lai pārvietošanās ar sabiedrisko transportu iedzīvotājiem kļūtu arvien pievilcīgā.

Pašlaik pieņemts lēmums par biļešu veidu reformu, taču vēl ir sagaidāmi lēmumi par pagarinātajiem maršrutiem, reisu skaita palielināšanu u.c.

Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītājs Olafs Pulks (JV) aicināja sabiedriskā transporta pasažierus uzmanīgi parēķināt, kādi braucieni viņiem ir izdevīgi. Piemēram, iegādājoties 90 minūšu biļeti, realitātē pasažieris varēs braukt ilgāk nekā 90 minūtes.

Šīs biļetes darbības laiks tiks rēķināts no pirmās validācijas. Savukārt pēdējo reizi to varēs validēt 89.minūtē un turpināt braucienu arī pēc 90 minūšu beigām.

Šāds pats princips attiecas arī uz pārējām laika biļetēm. Ar tām pēdējo validāciju varēs veikt pēdējā minūtē, turpinot braucienu līdz maršruta galam.

“Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa piebilda, ka laika biļetes ieviešana ir nepieciešama, lai nākotnē veiktu maršrutu tīkla optimizāciju un ieviestu savienotos maršrutus.

Viņa uzsvēra, ka tiks noteikts 60 dienu pārejas periods, ļaujot izlietot šogad nopirktās biļetes pirmajos divos nākamā gada mēnešos.

Savukārt jau decembrī plānots rast iespēju pasažieriem nopirkt jaunās, biļetes, piemēram, mēnešbiļetes.

Innusa uzsvēra, ka jaunās biļetes varēs iegādāties, izmantojot līdz šim esošos biļešu datu nesējus – gan dzeltenos e-talonus, gan rīdzinieka kartes un QR koda biļetes.

Kā ziņots, Rīgas dome šodien plāno lemt par izmaiņām pilsētas sabiedriskā transporta biļešu klāstā un cenās.

Izmaiņas paredz būtiski palielināt maksu par vienu braucienu, bet vienlaikus būtiski izdevīgākas kļūs mēnešbiļetes.

Turklāt bez maksas turpmāk varēs pārvietoties strādājošie pensionāri.

Galvenās pārmaiņas skars pāreju uz pilnīgi citiem biļešu veidiem, atsakoties no 135 dažādiem biļešu veidiem un ieviešot laika biļetes, no kurām lētākā būs 90 minūšu biļete, kas maksās 1,5 eiro, un ar to varēs braukt vairākos transportlīdzekļos.

Viena brauciena maksa tiks palielināta līdz 2 eiro par vienu braucienu. Taču realitātē viena brauciena biļeti par 2 eiro būs iespēja nopirkt tikai pie vadītāja autobusā. Un vienīgais maršruts, kurā to varēs izdarīt, ir 22.autobusā, kas kursē no uz un no Rīgas lidostas.

Kopumā tiks ieviestas divas laika biļetes – 90 minūšu brauciena biļete, kas maksās 1,5 eiro, un 24 stundu biļete, kas maksās 5 eiro.

Trīs dienu biļete maksās 8 eiro, piecu dienu biļete – 10 eiro, bet mēnešbiļete – 30 eiro.

Būtiskākās izmaiņas skars mēnešbiļetes, kuru maksa samazināsies par 40% – no 50 eiro līdz 30 eiro.

Līdz ar to Rīga izlīdzinās situāciju ar citām Baltijas valstu galvaspilsētām.

Tiks saglabātas arī līdzšinējās atlaides, piemēram, studentiem, pedagogiem un medicīnas personālam būs spēkā 50% atlaide mēnešbiļetēm.

Izmaiņas neskars tās pasažieru kategorijas, kam piešķirtas 100% atlaides. Līdz ar to arī turpmāk seniori, skolēni un cilvēki ar invaliditāti Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

Savukārt jaunums būs 100% brauciena atlaide strādājošajiem pensionāriem.

“Rīgas satiksme” ir Rīgas pašvaldībai pilnībā piederošs uzņēmums, kas 2021.gadā strādāja ar 161,117 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,1% mazāks nekā 2020.gadā. Savukārt kompānijas peļņa pieauga 3,1 reizi un bija 3,049 miljoni eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.