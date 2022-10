Ilustratīvs attēls Foto: LETA / Edijs Pālens

Rīgas mikrorajonos šodien notiek militārās mācības. Iedzīvotājiem nav jāsatraucas Ieteikt







Rīgas mikrorajonos šodien un turpmākajās dienās norisināsies militāro mācību cikla “Namejs 2022” rudens posms, kura laikā armija veiks praktiskos vingrinājumus pilsētas teritorijā, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

Mācībās, kas norisināsies arī Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ropažu un Salaspils novados, piedalīsies Zemessardzes 1.Rīgas brigādes karavīri un zemessargi, kuri turpinās pilnveidot militārās iemaņas pilsētvidē un lauku teritorijās sadarbībā ar NATO partneriem no ASV, Dānijas un Lietuvas.

Mācību laikā Rīgas pilsētā karavīru, zemessargu un militārā transporta pārvietošanās plānota šodien no plkst.7 līdz 22 Juglas, Čiekurkalna, Mežciema, Trīsciema, Jaunciema, Vecmīlgrāvja, Sarkandaugavas, Pētersalas-Andrejsalas, Skanstes un Centra apkaimēs, 8.oktobrī no plkst.8 līdz 22 Vecmīlgrāvja, Mežciema, Teikas, Čiekurkalna, Grīziņkalna, Brasas un Sarkandaugavas apkaimēs, bet 9.oktobrī no plkst.7 līdz 12 Sarkandaugavas un Pētersalas-Andrejsalas apkaimēs.

Savukārt 8.oktobrī Salaspilī uz Daugavpils šosejas un Bauskas novadā pie Valles uz ceļa Vecumnieki-Subate plānoti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Satiksmes organizācijai mācību laikā tiks iesaistīta Valsts policija.

Lai stiprinātu un pilnveidotu civilmilitāro sadarbību, militārajās mācībās piedalīsies gan valsts un pašvaldību iestādes, gan arī pārstāvji no privātā sektora uzņēmumiem un organizācijām, sniedzot dažāda veida atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.

2021.gada militārajās mācībās “Namejs” tika organizēts Zemessardzes 1.Rīgas brigādes un Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisijas mācību galda vingrinājums ar mērķi veicināt militāro mācību plānošanu un civilo resursu savietojamību krīzes situācijā. Šogad plānots turpināt un pilnveidot militārā un civilā sektora sadarbību krīzes situācijas pārvarēšanai.

Minēto mācību uzdevumu izpildes laikā pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Karavīri un zemessargi trenējas pēc iespējas realitātei pietuvinātos apstākļos, tādējādi nostiprinot prasmes aizsargāt savu atbildības teritoriju – novadus, pilsētas, pagastus, ciemus.

Trenējot vienību kaujas spējas, tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, apgaismes raķetes, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Militāro mācību laikā tiks ievērotas ugunsdrošības un dabas aizsardzības prasības, izmantotās teritorijas pēc uzdevumu izpildes nepieciešamības gadījumā tiks sakoptas.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas uz visaptverošas valsts aizsardzības spēju pilnveidošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.

Jau ziņots, ka no 5.septembra līdz 9.oktobrim Latvijā norisinās militāro mācību cikla “Namejs 2022” rudens posms. Piemēram, aktīvā fāze no šodienas līdz 9.oktobrim notiks Liepājā un Dienvidkurzemes novadā.

Tā mērķis ir turpināt pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku komandvadības sistēmu, stiprināt sadarbību starp vienībām, pārbaudīt un pilnveidot apgādes jautājumus, gaisa, jūras un sauszemes operāciju integrācijas procedūras, īstenojot vienību un štābu lauka taktiskās mācības darbībai hibrīda un konvencionāla konflikta apstākļos.

Militāro mācību cikls “Namejs” visā Latvijā norisinās kopš 2014.gada. Arī iepriekšējos gados zemessargi un karavīri galvaspilsētas ielās veica dažādus praktiskus vingrinājumus.