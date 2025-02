Skolas direktors: Ja skolotājs nepārvalda valsts valodu, tad ko mēs varam prasīt no skolēniem? Ieteikt







Vai arī Rīgā varētu būt tāda pati problēma tāpat kā Daugavpilī, ka pedagogi raksta atlūgumus, jo neprot valsts valodu – latviešu valodu – attiecīgā prasmju līmenī, kādu pieprasa zināt Valsts Valodas centrs (VVC)? Uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbildēja raidījuma viesis – Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romāns Alijevs.

“Jā, problēma ir ne tikai Daugavpilī, bet arī Rīgā varētu būt. Tas nav noslēpums, bet tie atlūgumi ir saistīti tikai ar to, ka skolotāji baidās, ka pārbaudes rezultātā viņi zaudēs iespēju turpmāk strādāt par pedagogu. Tad vajadzēs kārtot to valodas eksāmenu un tā tālāk. Tāpēc viņi raksta atlūgumu vienā skolā, un tad pēc divām nedēļām vai vienas dienas viņi ir pieņemti darbā jau citā skolā. Saprotiet, tas liecina tikai par to, ka pedagogu trūkuma dēļ dažreiz skolas vadība pieņem darbā pedagogus bez normāla [valsts] valodas lietošanas līmeņa,” tā situāciju komentēja Alijevs.

Vai tas nozīmē to, ka pedagogi “migrēs no vienas skolas uz otru”, nezinot latviešu valodu? Uz šo TV24 raidījuma vadītāja jautājumu Alijevs atbildēja apstiprinoši: “Jā! Viņi migrē, un tādu piemēru ir ļoti daudz.” Viņš piebilda, ka pedagogi, kuriem VVC rīko šīs valsts valodas prasmes pārbaudes, nedrīkst par to būt aizvainoti.

“Situācija tiešām nav tik spoža, kā mums gribētos. Un mēs veidojam vienotu skolu Latvijā, līdz ar to tā ir atbildība no visām pusēm – no skolotāju, bērnu vecāku, skolu vadības puses un arī no izglītības pārvaldes puses. Tā ir visu pušu atbildība par skolēnu izglītošanas kvalitāti. Ja skolotājs nepārvalda valodu, nevar to lietot aktīvi un kvalitatīvi, tad ko mēs varam prasīt no skolēniem? Un kādu piemēru tad mēs rādām, ko varam skolēniem ieteikt un parādīt? Un, ko mēs arī kontrolēsim un pārbaudīsim? Ir jāsāk no sevis un, protams, valsts un pašvaldības ir ļoti daudz ieguldījušas šajā procesā, lai skolotājiem un pedagogiem būtu visas iespējas apgūt [valsts] valodu un specializētu valodu savā mācību priekšmetā,” uzsvēra Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Alijevs, paužot savu viedokli TV24 raidījumā “Uz līnijas” par VVC organizētajām valsts valodas prasmes pārbaudēm. “Tā ir tāda individuāla vēlme un griba to izdarīt – turēt sevi labā formā, lietojot valodu katru dienu!” piebilda viņš.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka atsevišķās Daugavpils mācību iestādēs valda liels sašutums sakarā ar VVC uzsāktajām valsts valodas zināšanu masveida pārbaudēm. Daudzi pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji sākuši iesniegt atlūgumus, nemaz nesagaidot pārbaudes, tā ziņoja “LSM.LV“. Februāra sākumā atlūgumus bija iesnieguši aptuveni 20 pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji no septiņām Daugavpils skolām.

