Mackevičs: Latgalē daudzi krievi neprot runāt latviešu literārajā valodā, bet "brīvi runā latgaliski"







“Skolotājiem ļoti labi būtu jāzina latviešu valoda. Mēs latvieši šajos trīdesmit gados esam ielaiduši to, ka joprojām skolās funkcionē skolotāji, kuri neprot skaidri izteikties latviešu valodā, bet vienlaicīgi mēs arī saprotam, ka šajos attālajos reģionos tas darbaspēks – skolotājs kā tāds – arī ir retums,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja tūrisma portāla “Baltictravelnews.com” direktors Aivars Mackevičs, komentējot izskanējušo ziņu par to, ka Valsts Valodas centra (VVC) uzsākto valsts valodas pārbaužu dēļ atsevišķu Daugavpils mācību iestāžu skolotāji iesnieguši atlūgumus. Atlūgumus iesnieguši aptuveni 20 pedagogi un atbalsta personāla pārstāvji.

Mackevičs kā pozitīvu piemēru raidījumā minēja Gruziju, kur attālākajos reģionos skolās strādājot reemigranti no Kanādas, kur viņiem maksājot algas ievērojami lielākas nekā galvaspilsētā Tbilisi. Arī jaunie speciālisti, kas tur mācījušies par valsts budžeta naudu, tiekot uz Gruzijas attālākajiem reģioniem nosūtīti strādāt uz 7 gadiem, arī algas viņiem maksājot lielākas nekā galvaspilsētā.

“Vienmēr ir tā, ka tajos reģionos cilvēki apprecas un paliek, bet daļa aizbrauc uz Tbilisi un nopērk dzīvokli par tur nopelnīto algu,” pastāstīja Mackevičs, kā Gruzijā piesaista skolotājus darbam valsts attālākajos reģionos un motivē tur strādāt. “Mums šeit sanāk otrādi – Rīgā un apkārtējās pašvaldībās piemaksā skolotājiem, un viņiem ir lielākas algas, nekā reģionos, un līdz ar to tie reģioni iztukšojas. Jo tur esošie vecāki grib, lai bērni būtu gudri, tāpēc redzam, ka visi automātiski nāk uz pilsētu,” piebilda viņš.

Savukārt runājot par VVC aktivitātēm un skolotāju valsts valodas prasmju pārbaudēm, Mackevičs TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja, ka tas esot “ļoti labi, ka viņi tur darās”. Bet vienlaikus viņš pauda kritiku, ka VVC neko nedara saistībā ar latgaliešu valodas attīstību. “Kāpēc “Rimi” veikalos neskan paziņojumi latgaliski? Visu laiku tikai uz to latviešu valodu – valsts valodu… Bet man kā latgalim ir svarīgi, lai arī mūsu latgaliskās tiesības tiktu skatītas, ja tas pašvaldības vadītājs neprot latgaliski runāt!” uzsvēra “Baltictravelnews.com” direktors Mackevičs.

Mackevičs arī vērsa uzmanību uz to, ka Latgalē dzīvo daudzi krievi, kuri neprot runāt latviešu literārajā valodā, bet “brīvi runā latgaliski”. “Es gribētu, lai tas VVC Latgalē uztur to latgalisko! Ieejot veikalā, kāpēc nav latgaliski uzrakstīta uzlīme? Man gribētos arī tādas lietas redzēt,” rosināja Mackevičs, komentējot situāciju Daugavpils mācību iestādēs, kur vairāki skolotāji jau uzrakstījuši atlūgumus tāpēc, ka VVC rīko valsts valodas prasmju pārbaudes. Viņš vēl piebilda, ka likumdošanā ir noteikts ne tikai sargāt latgaliešu valodu, bet arī to attīstīt.