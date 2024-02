Demonstranti pulcējas pie Krievijas vēstnieka Sergeja Ņešajeva mājas Berlīnē, sestdien, 2023. gada 16. decembrī. Foto: AP/SCANPIX

Rinkēvičs: Kremlis brutāli nogalināja Navaļniju Ieteikt







Lai arī kādas būtu domas par Alekseju Navaļniju kā politiķi, Kremlis viņu brutāli nogalināja, tviterī akcentē Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzsverot, ka tas ir kas tāds, ko vajadzētu zināt par “Krievijas pašreizējā režīma patieso dabu”.

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sociālajā medijā norāda, ka [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina režīms ir ieslodzījis un līdz nāvei spīdzinājis “vienu no pēdējiem demokrātijas simboliem” Krievijā. Viņa aicina Krieviju pārtraukt represijas pret politisko opozīciju un atbrīvot visus politieslodzītos.

Ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš (JV) tviterī uzsver, ka Navaļnija nāve pilnībā gulstas uz Putina noziedzīgā režīma sirdsapziņas.

Arī Saeimas priekšsēdētāja biedre, deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) tviterī norāda, ka ziņas par Krievijas opozīcijas līdera nāvi ir briesmīgas. Viņa atzīmē, ka Krievija ir pilnībā atbildīga par savu pilsoņu nogalināšanu. Pēc deputātes paustā, pienāks diena, kad “taisnīgums uzvarēs”.

Bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks (LA) sociālajā medijā norāda, ka Navaļnija nāve ir vēl viens pierādījums tam, cik ļauns ir Krievijas režīms. Viņš pauda cerību, ka kādu dienu Rietumu sabiedrība un līderi sapratīs šo patiesību un šī sapratne notiks, “pirms kaitējums būs neatgriezenisks”.

“Diemžēl, Navaļnija nāve bija paredzama. Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Krievija ir nežēlīga un vienīgais veids, kā ar to dzīvot kaimiņos, ir būt pietiekami spēcīgiem, lai nepieļautu iebrukumu. Paļauties varam uz sevi un tuvākiem kaimiņiem, kuriem nav ilūziju un kuri nepārdos,” atzīmē Pabriks.

LETA jau rakstīja, ka Krievijas opozīcijas līderis Navaļnijs, atrodoties ieslodzījumā, miris, piektdien paziņojusi vietējā ieslodzījumu vietu (ФСИН) vietu pārvalde. Trešdien Navaļnija preses sekretāre pavēstīja, ka politiķis jau 27.reizi ieslodzīts karcerī.

Kā apgalvo varasiestādes, Navaļnijam pēc pastaigas esot kļuvis slikti un viņš zaudējis samaņu. Tikusi izsaukta ātrā palīdzība, ārsti mēģinājuši viņu reanimēt, taču neveiksmīgi un nācies konstatēt pacienta nāvi.

Navaļnija advokāts Leonīds Solovjovs sarunā ar laikrakstu “Novaja Gazeta” paziņojis, ka saskaņā ar politiķa ģimenes lēmumu nekādus komentārus nesniegšot. Viņš vienīgi piebildis, ka savu klientu apmeklējis trešdien un ka tad viss esot bijis “normāli”. Navaļnijam nāves brīdī bija 47 gadi.

Navaļnijs tika aizturēts 2021.gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma.

Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par “krāpšanu” un “necieņu pret tiesu”, bet 2023.gada augustā – 19 gadu cietumsodu par “ekstrēmismu”.

Navaļnijs decembra beigās tika pārvests uz īpašā režīma koloniju, kas 1960.gados tika uzcelta bijušās Gulaga nometnes vietā.

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024

Sincere condolences to the family of @navalny, and to all who cherish freedom. Putin’s regime imprisoned and has now tortured to death one of the last symbols of democracy in Russia. I call on Russia to cease repressing political opposition and release all political prisoners. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 16, 2024

Deeply distraught to learn about the death of imprisoned #Russian opposition politician Alexey @navalny. His death is fully on the conscience of Putin’s criminal regime.

My condolences to his family and loved ones. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) February 16, 2024