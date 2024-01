Apritot trešajai gadskārtai kopš Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija ieslodzīšanas, viņa komanda aicinājusi visā pasaulē 21.janvārī rīkot demonstrācijas.

“Neļaujiet [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam uzvarēt,” sociālā tīklā “Telegram” aicināja trimdā dzīvojošais Navaļnija līdzgaitnieks Leonīds Volkovs.

Demonstrācijas plānotas tikai ārvalstīs, jo Krievijā varasiestādes disidentus nežēlīgi apspiež.

Plašas demonstrācijas gaidāmas Vācijā. Organizatori cer, ka protesti notiks vismaz desmit pilsētās, tai skaitā Berlīnē, Frankfurtē, Hamburgā, Minhenē un Ķelnē.

Navaļnijs nesen tika pārvests uz cietumu Arktikas reģionā. Navaļnija sabiedrotie uzskata, ka Kremlis cenšas vēl vairāk izolēt Navaļniju pirms vēlēšanām, kurās Putins, gandrīz droši, tiks pārvēlēts amatā uz piekto termiņu.

Navaļnijs tika aizturēts 2021.gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma.

Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par “krāpšanu” un “necieņu pret tiesu”, bet 2023.gada augustā – 19 gadu cietumsodu par “ekstrēmismu”.

Jau vēstīts, ka Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs, kurš nesen tika pārvests uz cietumu Arktikas reģionā, otrdien, 9.janvārī, paziņojis, ka septiņas dienas pavadījis izolatorā.

Navaļnijs paziņoja, ka šoreiz izolatorā pavadījis septiņas dienas. Cietuma vadība regulāri iesloga opozicionāru karcerī par nelieliem it kā notikušiem cietuma noteikumu pārkāpumiem. Šoreiz apsargi apgalvoja, ka viņš “atteicies iepazīstināt ar sevi atbilstošā formātā” un nav reaģējis uz audzinošo darbu.

Navaļnijam šī bija 24.reize izolatorā, kur viņš kopumā pavadījis 273 dienas, aprēķinājuši viņa sabiedrotie.

Navaļnijs decembra beigās tika pārvests uz īpašā režīma koloniju, kas 1960.gados tika uzcelta bijušās Gulaga nometnes vietā.

Savā ierastajā melnajā humorā viņš norādīja, ka pastaigu laikā cietuma pagalmā temperatūra nekad nav bijusi aukstāka par mīnus 32 grādiem pēc Celsija, un jokoja, ka pagalmā, neskatoties uz betona žogu, pūš brīnišķīgs svaigs vējš.

⚡️ Navalny was shown for the first time via video link from the special regime prison in the settlement of Kharp in Yamal, Russia

The Kovrov city court held a hearing on the politician's lawsuit for illegal placement in a solitary confinement cell. pic.twitter.com/FVx2QC12BJ

— NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2024