Foto: Edijs Pālens, LETA

Rīt stājas spēkā vilcienu kustības rudens grafiks Ieteikt







Pirmdien, 5.septembrī, spēkā stāsies vilcienu kustības rudens grafiks. Tajā ir atcelti vasaras sezonai raksturīgie elektrovilcienu papildu reisi piejūras virzienos un vairāki iepriekš norīkotie vilcieni darbadienās Rīga-Saulkrasti un Rīga-Dubulti virzienā, saglabājot to kursēšanu tikai brīvdienās.

No svētdienas, 4.septembra, ir atjaunota vilcienu satiksme svētdienās no Līvāniem uz Rīgu.

Kā ikkatru gadu, no 4.septembra svētdienās kursēs vilciens uz Rīgu tieši no Līvāniem ar atiešanas laiku plkst. 16.08 no Līvānu dzelzceļa stacijas un ierašanos galapunktā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā plkst. 18.30. Pa ceļam vilciens pieturēs vēl deviņās pieturvietās un reisā pavadīs 2 stundas un 22 minūtes. Plānots, ka šis vilciens kursēs līdz 2023.gada maija beigām.

Daļēji tiks izmainīta tranzīta jeb vilcienu bez pārsēšanās sasaiste Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā vilcieniem, ar kuriem ir iespējams aizbraukt no Skultes uz Jelgavu un atpakaļ, no Saulkrastiem uz Sloku un atpakaļ, no Saulkrastiem uz Dubultiem un atpakaļ, no Jelgavas uz Lielvārdi un atpakaļ, no Lielvārdes uz Dubultiem un atpakaļ, kā arī no Ogres uz Sloku un atpakaļ.

“Pasažieru vilciena” tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētajā vilcienu kustības sarakstā, kurā ir redzams plānojums 10 dienas uz priekšu, jau ir ietvertas minētās izmaiņas, kā arī tiek piedāvāti dažādi pārsēšanās varianti no/uz vilcieniem Rīgas Centrālajā, Zemitānu un Torņakalna dzelzceļa stacijā.