Vatikānā uz īsu brīdi pirms Pāvesta Franciska bēru ceremonijas tikās ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents Vlodimirs Zelenskis, 26.04.2025. Foto: AFP/SCANPIX

Zelenskis uz īsu brīdi ticies ar Trampu Romā, kur abiem pirms pāvesta bēru ceremonijas bijusi “ļoti produktīva saruna” Ieteikt







Ziņa papildināta pulksten 15:48.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Romā, kur viņš šodien ieradies Vatikānā uz Pāvesta Franciska bēru ceremoniju, uz īsu brīdi bija ticies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Šobrīd jau abu tikšanās ir beigusies, jo sākās bēru mise, informēja ārvalstu medijs “Unian.net“, atsaucoties uz Zelenska kancelejas preses sekretāra Serhija Ņikiforova teikto.

Pulksten 11:17 Trampa un Zelenska tikšanās bija beigusies. Prezidenti ieradās Svētā Pētera bazilikā, lai atvadītos no mūžībā aizgājušā Romas pāvesta Franciska. Pulksten 11:25 ārvalstu medijs “Sky News” vēstīja, atsaucoties uz avotiem Vatikānā, ka Tramps tikās ar Zelenski pāvesta bēru priekšvakarā. ASV un Ukrainas prezidenti vienojās par turpmākām sarunām pēc dievkalpojuma. Šī viņu divpusējā tikšanās notika pēc tam, kad Kremlī norisinājās Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Savukārt pulksten 12:06 tika ziņots, ka ASV un Ukrainas prezidentiem bijusi “ļoti produktīva saruna”, tā “Sky News” atzina Baltā nama amatpersona.

Bijušais Lielbritānijas vēstnieks Krievijā sers Tonijs Brentons sacīja, ka šis notikums paver diplomātiskas iespējas, tostarp “līdz šim vērienīgāko Trampa un Zelenska tikšanos”. Diplomāts sacīja, ka šī tikšanās pēc publiskā strīda Baltajā namā šā gada februārī varētu būt “svarīgs solis” miera procesa uzsākšanā starp Krieviju un Ukrainu.

Romas pāvēsts Francisks devās mūžībā pirmdien, 21.aprīlī, 88 gadu vecumā. Pēc tam kļuva zināms, ka Ukrainas prezidents Zelenskis plāno apmeklēt Romu un Vatikānu, lai piedalītos pāvesta Franciska atvadu ceremonijā.

Šonakt Romā jau bija ieradies ASV prezidents Tramps savas sievas Melānijas pavadībā. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņām Kijiva esot lūgusi Romu un citus partnerus rīkot samitu par Ukrainu, kad uz pāvesta bēru ceremoniju ieradīsies vairāku valstu līderi, raksta “Unian.net”.

Šorīt laikraksts “La Repubblica” ziņoja, ka Tramps Romā tiksies ar Ukrainas līderi Zelenski.

Kā ziņo LETA, tad arī Kijiva 15 minūtes ilgo sarunu raksturojusi kā konstruktīvu. Tramps un Zelenskis runājuši arī ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru.

Abi līderi vienojušies šo sarunu vēlāk sestdien turpināt, pēc pāvesta bēru ceremonijas beigām paziņoja Nikiforovs.

Tikmēr Zelenskis lietotnē “Telegram” pateicies Trampam par “simbolisko tikšanos”. “Laba tikšanās. Viens pret vienu paspējām daudz ko apspriest. Ceram uz rezultātu,” raksta Ukrainas prezidents.

Starp pārrunātajiem jautājumiem viņš pieminējis “mūsu cilvēku aizsardzību, pilnīgu beznosacījumu uguns pārtraukšanu, drošu un ilgstošu mieru, kas pasargās no kara atkārtošanās”.

Zelenskis arī norādījis, ka šī tikšanās varētu kļūt par vēsturisku, ja tiks sasniegti kopīgie rezultāti.

Zelenska un Trampa otrā tikšanās Romā tomēr nenotiks

Tiek ziņots, ka sestdien paredzētā otrā Ukrainas prezidenta Zelenska un ASV prezidenta Trampa tikšanās tomēr nenotiks, pavēstījis Zelenska kancelejas preses sekretārs Nikiforovs.

