Politologs Ikstens: "Rosļikovs faktiski ieņem Ždanokas vietu. Viņš nepiedāvā tikai čemodānu krāmēšanu – ir vēl citas lietas, ko viņš piedāvās…"







“Rosļikovs nepiedāvā tikai čemodānu vai koferu krāmēšanu. Viņam ir arī vēl dažas citas lietas, ko viņš piedāvās Rīgā,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda politologs Jānis Ikstens, kad tika lūgts komentēt izskanējušo vēsti par to, ko 14. Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs bija savā soctīkla “X” profilā sacījis par Latvijas valsts valodu – latviešu valodu. “Kamēr Jūs cepaties kā vistas, papētījām @KuzminsPavels statistiku! Rīgā dominējošā valoda ir #krievu, tāpēc nav ko bojāt gaisu! Varat krāmēt koferus!” rakstīja Rosļikovs.

“Skaidrs, ka šis nekādā veidā nemierina un neuzlabo to kopējo situāciju, kas ir starp latviešiem un nelatviešiem. Līdz ar to tas ir vēstījums par Rosļikovu, par Rosļikova politisko profilu, ka viņš nebūs nekāds rāmais, samiernieciskais Urbanovičs no “Saskaņas”. Tātad viņš faktiski ieņem Ždanokas, “Latvijas Krievu savienības” vietu tajā ideoloģiskajā spektrā – tātad tajā galējā flangā,” tā Rosļikova publiskos izteikumus komentēja politologs Ikstens intervijā TV24 raidījumā.

Politologs uzsvēra, ka kopumā ir jāatceras tas, ka Latvijā “balstiesības joprojām ir tikai pilsoņiem”. “Savukārt Rīgā ceturtdaļa iedzīvotāju nav pilsoņi. Un ja mēs jau sāktu skatīties uz valodām, tad, es baidos, tur būtu diezgan liels pārsteigums Rosļikova kungam,” norādīja Ikstens.

Jau ziņots, ka Valsts drošības dienests (VDD) ceturtdien, 6.februārī, ir veicis pārrunas ar partijas “Stabilitātei” vadītāju, Saeimas deputātu Alekseju Rosļikovu saistībā ar viņa nesenajiem publiskajiem izteikumiem, kas vērsti pret latviešiem, aģentūru LETA informēja dienestā.

Pārrunu laikā VDD pieņēma Rosļikova paskaidrojumus par šādu izteikumu paušanas iemesliem un mērķiem. Tāpat Rosļikovs tika brīdināts par paredzēto atbildību nacionālā naida izraisīšanas vai citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas gadījumā.

Plašākus komentārus dienests nesniedz, taču, kā liecina aģentūras LETA arhīvs, šāda prakse, kad specdienests izsauc uz pārrunām visdažādāko jomu pārstāvjus par viņu publiskiem izteikumiem vai potenciālajām rīcībām, ir ierasta. Piemēram, pērn decembrī VDD veica pārrunas ar Rīgas domes deputāti Natāliju Ābolu (GKR) par viņas izteikumiem sociālajā tīklā. Iepriekš veiktas pārrunas ar Latvijas Krievu savienības līderiem.

Saskaņā ar likumu VDD ir tiesības atbilstoši kompetencei izsaukt uz valsts drošības iestādi jebkuru personu sakarā ar informācijas pārbaudi, kā arī ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir valsts drošības iestādes kompetencē. Tāpat dienestam ir tiesības, ja personas rīcībā ir konstatētas pazīmes, kas liecina par prettiesiskas darbības iespējamību, izteikt personai brīdinājumu par nepieļaujamību izdarīt likuma pārkāpumu, kas ir vērsts pret valsts drošību vai var tai kaitēt.

Dienestam ir arī tiesības atbilstoši kompetencei prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē valsts drošības iestādes amatpersonu pilnvaru izpildi, kā arī lietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus.

