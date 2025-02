Deputāts piedāvā latviešiem krāmēt koferus un lūdz nebojāt gaisu: cik vēl tālu ļausim iet? Megija Kokoreviča

Politiskās partijas “Stabilitātei!” valdes loceklis Aleksejs Rosļikovs. Foto: Edijs Pālens/LETA

Vietnē tezaurs.lv teikts, ka “vate ir irdena, no piemaisījumiem attīrīta šķiedru masa; šāda materiāla kopums, ko izmanto, piemēram, medicīnā, tekstilrūpniecībā, celtniecībā”. Latvijā šī masa dažkārt grib iejaukties ļoti svarīgu un izšķirošu lēmumu pieņemšanā, un man ir patiesi žēl, ka tāda tā tipiskā latvieša daba – nolaist asti un klusēt.

“Kamēr Jūs cepaties kā vistas, papētījām @KuzminsPavels statistiku! Rīgā dominējošā valoda ir #krievu, tāpēc nav ko bojāt gaisu! Varat krāmēt koferus!” vietnē “X” raksta Latvijas Saeimas deputāts Aleksejs Rosļikovs, ierakstā atzīmējot Liānu Langu, Edvardu Ratnieku, Elitu Veidemani, kā arī partiju “Jaunā Vienotība” un “Nacionālā apvienība”. Viņš piedāvā krāmēt koferus cilvēkiem, kuri aizstāv vienīgo oficiālo šīs valsts valodu. Jā, to saka LATVIJAS Saeimas deputāts. Ir pienācis laiks atvērt acis! Man nav un nebūs skaidrs, kā kaut kas tik klaji pretīgs (nē, es nebaidos no šī vārda) tiek pieļauts.

Ekrānuzņēmums no “X”

Pirms pāris dienām izmantoju “Bolt” taksista pakalpojumus. Vīrietis, kas sēdēja pie stūres, ar mani sasveicinājās latviešu valodā, taču pēc tam angļu valodā piebilda, ka ir no Ukrainas, Kijivas, un vēl nav apguvis latviešu valodu. Jautāju, cik ilgi viņš te dzīvo. Viņš atbildēja, ka nepilnu mēnesi. Sarunas gaitā taksists atklāja, ka šī mēneša laikā ir novērojis šādas un tādas iezīmes latviešu mentalitātē.

Viņš esot patiesi pārsteigts par latviešu iejūtību un pazemību pret krieviem, kas dzīvo Rīgā, jo Kijivā viss ir otrādi – klusē tie, kas ir svešie, nevis savējie.

Ja kāds atļautos iziet uz ielas kostīmā ar uzrakstu “Россия”, kā viņš to novērojis pie mums, Latvijā, šim cilvēkam būtu jāsatraucas par savu drošību, jo ukraiņi to tā neatstātu. Jautājums vietā. Kāpēc latvieši to pieļauj, kāpēc pacieš? Te es nerunāju par miermīlīgajiem iedzīvotājiem, kuri nevienu neizaicina, kuri prot cieņpilni izturēties pret citiem, bet gan tiem, kuri ar klaji pretvalstiskām darbībām un izteikumiem provocē cilvēkus, kuri skaidri apzinās, ka dzīvo Latvijā, nevis padomijā.

Man nav nekādu aizspriedumu pret cilvēkiem, kuri runā krievu valodā, ļoti labi zinu vairākas ģimenes, kurās dzimtā valoda ir krievu un kuru ausis nav piebāztas ar vati. Es iebilstu pret provokācijām, kas vērstas pret latviešiem tikai tāpēc, ka daži ir aizmirsuši, kur viņi dzīvo. Ja tie, kuriem vajadzētu darīt savu darbu, uz šādiem izteikumiem nereaģē, tad ir laiks mums kā sabiedrībai nevis klanīties pazemībā, bet gan sadoties rokās un neļaut tiem, kuri ir apmaldījušies savās ilūzijās, bojāt gaisu!