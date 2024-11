“Rudy’s Kombucha” pieredze: “Mēs to taisām stilīgu, trendīgu un galvenais – garšīgu!” Ieteikt







Kategorijā “Eksporta jaunpienācējs” iepazīsimies ar uzņēmumiem, kuri nupat uzsākuši savu ceļu, tomēr dara to pārliecinoši. Šie uzņēmumi ir spilgti piemēri, ka svarīgāks par lieliem budžetiem un milzīgām infrastruktūrām ir tas, ko var saukt par uzņēmēja ķērienu.

“Rudy’s Kombucha” ir strauji augošs Latvijas uzņēmums, kas dibināts 2019. gadā kā neatkarīgs ģimenes uzņēmums. Nosaukts par godu īpašnieku sunim Rūdijam. Specializējas augstas kvalitātes, vegāniskas, probiotiskas un bezglutēna kombučas ražošanā, kas nesatur pievienotu cukuru un ir nepasterizēta.

Uzņēmuma unikālā pieeja ir novērtēta starptautiski. 2023. gadā “Rudy’s Kombucha” ieguva prestižo zelta medaļu Pasaules labākās kombučas konkursā, apliecinot savu līderpozīciju nozarē. Papildus tam saņēmuši arī vairākas citas balvas, tostarp “Inovatīvākais dzēriens” Dubajā un “Gada jaunais produkts” Milānā.

Kāds ir “Rudy’s Kombucha” produkts?

“Diezgan primitīvs, bet tajā pašā laikā ļoti sarežģīts, jo tas ir pilns ar labām uzturvielām, vitamīniem, probiotiķiem – visu, kas tavam vēderam liks justies labi,” stāsta pārtikas tehnologs Lauris Ābele.

Runājot par uzņēmuma aizsākumiem, Lauris norāda, ka tas viss sācies mājās ar trīslitru burkām un tālāk jau ar lielākām un lielākām tvetnēm.

“Tajā laikā mēneša ražotspēja bija 500 litri. Palēnām sākām pārdot, sākās produkta deficīts, jo nespējām saražot. Un tad arī sākām izplesties,” atminas viņš.

Uzņēmuma attīstība notikusi organiski.

“Pasaulē sākās tāds bums, jo kādreiz, senākos laikos daudziem mājās bija šī tējas sēne, kuru paši kultivēja, audzēja un dzēra, bet tad tas atkal norimās, bija klusums, neviens vairs nedzēra.

Tad mēs sākām ražot un citur pasaulē arī sākās ražošana. Internets, sociālie mediji, visi sāka stāstīt, interesēties, ka tas tiešām ir labs, palīdz vēderam, veselībai, uzlabo pašsajūtu, tad pieprasījums arī sāka augt,” stāsta Ābele.

Kā “Rudy’s Kombucha” nonāca ārvalstu tirgū?

“Par to jāsaka liels paldies mūsu mārketinga speciālistiem, kas arī darbojas ārvalstīs. Mums ir arī ne tikai vietējie mārketinga speciālisti, bet arī ārvalstīs.

Latvijā tējas sēne nebija tik zināma, bet, piemēram, valstīs kā Somija tur tā jau ir kultūra, viņi zina, kas tas ir,” skaidro viņš.

Ar ko “Rudy’s Kombucha” izceļas uz citu fona?

“Mēs vairāk tēmējam uz šo augļaino, sulīgo, foršo, garšīgo nekā pārējie ražotāji, jo viņi vairāk tēmē uz klasisko, kas ir vairāk etiķaina, skāba, ne tik baudāma,” stāsta pārtikas tehnologs.

Šobrīd uzņēmuma gatavā produkcija bundžiņās mēnesī sasniedz 50 tonnas. Ražotnē produkts tiek sagatavots no sākuma līdz pat pašām beigām.

Eksporta uzrāviens

“Mēs jau pirmajā gadā izpētījām konkurenci tepat Baltijā un sapratām, ka liela daļa kombučas ir ļoti klasiska, etiķaina, ar cukuru, tāda, kādai tai ir jābūt, bet ne visiem garšo. Un tad mēs sākām likt diezgan daudz augļus klāt vai biezeņus, sulas un radījām to tādu limonādīgu – paspēlējāmies ar garšu.

Pārdošanas strauji uzšāva gaisā, līdz ar to mēs labā ziņā noriskējām otrajā gadā un trešdaļu savu apgrozījuma ieguldījām izstādes “Anuga” samaksā par stenda vietu. Aizbraucām, piedalījāmies un atradām pirmo lielo eksporta partneri no Grieķijas,” stāsta uzņēmuma līdzīpašnieks Edgars Elbergs.

Viņš norāda, ka šajās izstādēs arī var visbiežāk saprast “ap ko tas eksports grozās”, jo “Rudy’s Kombucha” tomēr nav vienīgais uzņēmums pasaulē, kas ražo kombuču.

“Tajā pašā Lietuvā, man liekas, jau oficiāli ir padsmit ražotāji. Bet viņi ražo tādu klasisko, bet mēs to taisām tādu stilīgu, trendīgu un galvenais – garšīgu.”

Eksperimentus ar garšām aizsāka uzņēmuma īpašnieki.

“Sākumā tas tapa tā – uztaisīsim produktus un iedosim cilvēkiem, paskatīsimies, ko viņi teiks. Cilvēki vienkārši labā ziņā sajuka prātā, viņi teica: “Vienkārši ģeniāli!”

Un mēs joprojām katru dienu priecājamies, ka ir cilvēki, kuri pirms tam ir garšojuši kādu klasisko kombuču un teikuši, ka negrib garšot, jo viņiem negaršojot, un tad tu mēģini viņu pārliecināt pagaršot šo. Viņš pamēģina un saka: “Šī galīgi negaršo pēc kombučas!” Tā laikam arī ir tā panākumu atslēga, es teiktu, ne tikai Baltijā, bet arī pasaulē,” norāda Elbergs.

Pašlaik “Rudy’s Kombucha” savu produkciju eksportē jau uz 11 valstīm.

Nākotnes plāni

“Esam jūs atveduši uz jaunām telpām, kur no decembra mēs pārvācamies. Papildus vēlamies investēt līdz pat miljonam dažādās iekārtās. Kā jau lielākā daļa uzņēmumu pasaulē, mēs mēģinām domāt “zaļi” – mums būs gan saules paneļi, gan, kā jau Lauris stāstīja par to, ka fermentācijas procesā veidojas CO2 gāze, to speciālās iekārtās var pārstrādāt un izmantot kā enerģiju atpakaļ rūpnīcā,” stāsta uzņēmuma līdzīpašnieks.

“Mēs jau zinām, ka mūs mīļie patērētāji ir iemīļojuši caur kombuču, bet mēs visu laiku domājam, kādus papildus foršus, veselīgus, dabīgus produktus radīt. Speciāli Āzijas tirgum no Japānas izstādēm pagājušajā gadā izmēģinājām tādu kā sīrupu, kuru var atšķaidīt arī ar ūdeni. Šajā sīrupā mēs esam tehnoloģiski atraduši, kā saglabāt vitamīnus un daudzas kombučas vērtības, bet tajā pašā laikā ieviest kādos ofisos vai daudz kur citur, kur varbūt kombuča, kas ir bundžiņā, ir nedaudz par dārgu, līdz ar to vairāk mērķējot uz tādiem lielākiem tirgiem,” turpina viņš.

“Un tāpat arī redzam, ka ir dažādi citi produkti, kā, piemēram, veselīgas limonādes, funkcionālie dzērieni, kuru virzienā šobrīd arī izstrādājam dažādas versijas,” norāda Elbergs.

Kas ir pamatā veiksmīgam darbam un eksportam?

“Domāju, ka to daudzi atzīs, ka pamatā ir komanda, jo ir vajadzīgs gan labs tehnologs, kas izdomā garšīgu dzērienu, gan arī, protams, cilvēki, kas to mēģina attīstīt eksportā.

Mums dabīgi ir sanācis tā, ka, braukājot pa dažādām izstādēm un augot “Rudy’s” zīmolam, joprojām daudzi raksta no dažādām valstīm, dažreiz tā ir latviešu komūna, kā piemērs mums ir Nīderlande, kur mums ir foršs partneris Henrijs, kurš vēlējās tur mēģināt izplatīt un veiksmīgi pārdot. Un šādā veidā šobrīd mums ir arī pārstāve Āzijas tirgū, kas ir gan tikusi iekšā Honkongas lielveikalu tīklā, gan arī vienā no e-platformām. Līdz ar to tas ir tas veiksmes stāsts,” stāsta Elbergs.

