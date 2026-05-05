“Mārupes elite” pret “Rīgas proletariātu”: mūžīgie sastrēgumi Lielirbes ielā pamatīgi sanaido rīdziniekus 0
Krista Draveniece

Foto: Zane Bitere/LETA
5:35, 5. maijs 2026
Rīgas satiksmes mezgli turpina tracināt autovadītājus, un pēdējais publiskais sašutums uzliesmojis par Lielirbes ielas un Kalnciema tilta apkārtni.

Kāds rīdzinieks “Threads” aizsāk spraigu diskusiju. “Sastrēgums Lielirbes ielā sākas jau pie Spices. Un ir līdz Melnsila ielai. Un tā katru darba dienas rītu un vakaru. Vai nebūtu laiks aizvērt ciet Kalnciema/Melnsila krustojumu, palaižot Melnsila ielas satiksmi zem Kalnciema tilta?”

Kā jau varēja gaidīt, komentāros sākās īsta vētra. Pārdaugavas iedzīvotāji nekavējās norādīt uz, viņuprāt, autora “dīvaino loģiku”. Lietotāja maijamalus asi jautāja: “Kāpēc gan Pārdaugavas iedzīvotājiem vajadzētu likt ciest, lai tikai Jūrmalas un Mārupes ‘elite’ varētu bez kavēšanās tikt centrā?” Šim viedoklim piebalsoja arī citi, nodēvējot autora izpratni par satiksmi par “slimu domāšanu”.

Tāpat tika ironizēts par Mārupes iedzīvotāju “kolektīvo sēdēšanu” korķos Ulmaņa gatvē kopā ar Rīgas “proletariātu”, norādot, ka neviens šajā situācijā nav privileģēts.

Vairāki komentētāji norādīja uz praktiskiem šķēršļiem. Braukšana zem Kalnciema tilta daudziem asociējas ar “briesmīgu bruģi”, kas nav piemērots intensīvai satiksmei. Lietotāji ieteica autoram pašam pamēģināt “palumpačot pa to bruģi”, pirms piedāvāt šādus risinājumus.

Kā aktuālāka problēma tika minēts Altanovas tilta stāvoklis un plānotā Vanšu tilta aizvēršana remontam. Āgenskalna iedzīvotāji ar šausmām gaida brīdi, kad Vanšu tilts tiks slēgts, jo tad visa milzīgā plūsma no Kalnciema ielas pārvietosies uz Akmens tiltu, radot pilnīgu satiksmes kolapsu.

Savs komentārs ir arī satiksmes speciālistam Ērikam Griģim: “Aiz Melnsila ielas krustojuma braukšana pa Kalnciema ielu kļuva raitāka, līdz Slokas ielai. Tad sastrēgumu noteica nobraukšanas ierobežojumi no Vanšu tilta! Domāju, ka atslogojot Melnsila ielas noslodzi, rīta stundās sastrēgums nemazināsies. To papildinās transports no Slokas ielas, ietekmēs braucošie no Raņķa dambja, bet sastrēgumu uzturēs ierobežotās nobraukšanas iespējas no Vanšu tilta kopīgi ar luksoforu darbību, satiksmes plūsmu regulēšanā.

Ja Vanšu tiltu slēgs vai tā pārbraukšanas spējas samazinās remonta laikā, varam mest kauliņus, lai minētu to, no kurienes sāksies sastrēgumi gan Vanša tilta, gan pārējo tiltu virzienos rīta un vakara stundās, vai pat nepārtraukti visas dienas garumā.”

Vai tev ir kādas sūdzības par satiksmi? Vai video ar pārgalvīgu šoferi? Sūti, raksti man uz [email protected].

