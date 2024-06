Sabiedriskie mediji un krievu valoda – konflikts izsmelts? Ieteikt







TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?”, paužot komentāru par neseno konfliktu par to, vai ir pieņemami sabiedriskajā medijā rīkot EP debates ar partiju pārstāvjiem krievu valodā, raidījuma viesis, politikas vērotājs, Dans Titavs izteicās, ka sabiedriskajiem medijiem ir “sakāpis galvā.”

Viņš izsakās: “Konlikta būtība īstenībā ir tā, ka sabiedriskajai televīzijai un radio vienkārši ir sakāpis galvā, un viņi tiešām uzskata, ka ir neatkarīgi no visiem – viņi ir neatkarīgi no valdības, no cilvēkiem, no skatītājiem. Viņi grib darīt to, ko viņi dara. Viņiem vienalga, kas viņus skatās. Šajā aspektā viņi saredz savu neatkarību, un tas ir ļoti bēdīgi.”

Eksperts ir pārliecināts, ka skandāls bija un ir no pirksta izzīsts. “Ja likums nosaka, ka nav priekšvēlēšanu kampaņa krievu valodā, tad likuma gars arī saka, ka tādas debates nevar būt krievu valodā.

Arī jēgas nekādas nav diskutēt krievu valodā, jo ja tie cilvēki nesaprot latviešu valodu, tad diez vai viņi vēlēs, diez vai viņiem vispār interesē Latvija un Latvijas iekšpolitika.”

Dans Titavs uzskata, ka notikušais ir vairāk saistīts ar pašu sabiedrisko mediju iekšieni, nevis par lietas būtību.