Ukrainas karavīrs Oleksijs: “Kad nonācu gūstā, tad es redzēju, ka tie bija 90% civiliedzīvotāji, kurus spīdzināja, lai viņi atzītos…” Ieteikt







Kā šodien krievu okupanti attiecas pret gūstekņiem? Līdz šim redzētas “šausmīgas okupantu zvērības, brutāli nošaujot cilvēkus, kas ir jau pacēluši rokas [padevušies] un ir principā atbruņoti – bez ieročiem rokās. Šo jautājumu par Krievijas karavīru attieksmi pret karagūstekņiem TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja ukraiņu karavīrs Oleksijs, kurš pats bijis gūstā.

Reklāma Reklāma

“Kā reiz kara sākumā nebija mērķa kādu sagūstīt. Viņi sagūstīja civiliedzīvotājus, viņi negribēja ilgi karot – viņu mērķis bija aiziet līdz Kijivai. Viņi neizveda pat savus līķus uz Krieviju – tos sadedzināja mobilajās krematrorijās. Un to es arī redzēju,” tā par piedzīvoto pastāstīja ukraiņu karavīrs Oleksijs.

“Kad nonācu gūstā, tad es redzēju, ka tie bija 90% civiliedzīvotāji, kurus spīdzināja, lai viņi atzītos, ka viņi ir Ukrainas Zemessardze, un tad varēja apmainīt pret citiem karagūstekņiem. Bet pirmās militārpersonas, kuras es ieraudzīju, bija no Mariupoles – jūras kājnieki, un pirms tam viņus vienkārši nogalināja uz vietas, bet pēc tam saprata, ka arī viņi var kļūt par gūstekņiem, tad arī viņus uzkrāj apmaiņas fondā,” detalizētāk pastāstīja Oleksijs TV24 raidījumā.

Tāpat ukraiņu karavīrs Oleksijs, kurš bija krievu okupantu gūsteknis, stāstīja par to, ko domā par krievu karavīriem.

“Es viņus pilnībā neuzskatu par vīriešiem, par karavīriem. Man viņi ir pilnīgi necienīgi, man nav vienkārši cita vārda, bet tas ir absolūts ļaunums, jo tik zemiska attieksme – no cilvēka pret cilvēku, no vīrieša pret sievieti – , neskatoties uz to, kāda ir politika un varbūt valsts vadītāji, krievi mani pārsteidza negatīvā nozīmē,” atzina Ukrainas karavīrs Oleksijs, daloties pārdomās par Krievijas okupantu zvērībām pret ukraiņu gūstekņiem.

Pilnu TV24 raidījumu “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatieties video šeit:

















Ukrainas karagūstekņu atbrīvošana no krievu gūsta, 31.05.2024