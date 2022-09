Foto: Edijs Pālens/LETA

Saeima noraida opozīcijas priekšlikumu par neuzticības izteikšanu Linkaitam







Saeima šodien noraidīja opozīcijas iesniegto lēmumprojektu par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Tālim Linkaitam (K).

Par neuzticību ministram nobalsoja 28 deputāti, pret bija 51, bet divi deputāti balsojumā atturējās.

Lēmuma projektu ir iesnieguši Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputāti Uldis Augulis, Armands Krauze, Jānis Vucāns, Gundars Daudze, Janīna Jalinska, Viktors Valainis Jānis Dūklavs un Romāns Naudiņš, kā arī partijas “Latvija pirmajā vietā” deputāte Ramona Petraviča un partijas “Katram un katrai” deputāte Karina Sprūde.

Iepriekš pamatojot priekšlikumu neuzticības izteikšanu ministram, Augulis norādīja uz Linkaita “nepietiekamo darbu pārvadājumu jomā un uz nekustamo īpašumu atpirkšanu Biķerniekos”, kas, viņaprāt, bijis nevajadzīgi. “Ir daudz tādu nejēdzību, un tomēr gan valdības vadītājam, gan ministram tas viss būtu jākontrolē,” sacīja Augulis.

Debatēs Valainis norādīja uz vairākām Satiksmes ministrijas (SM) darbības jomām, kurās viņš saskata nepilnības un nepamatotu rīcību. Pēc viņa teiktā, sabiedriskā transporta iepirkumā uzvarēja trīs uzņēmēji, kopumā saņemot pusmiljardu eiro, tomēr Ogres un Aizkraukles novadu iedzīvotāji nevar rēķināties ar sabiedriskā transporta reisiem. Tāpat ZZS deputāts kritizēja SM lēmumu piešķirt 250 miljonus eiro lidsabiedrībai “AirBaltic”, sakot, ka šie līdzekļi varēja tikt novirzīti citos, svarīgākos virzienos.

Valainis Linkaitam veltīja kritiku arī saistībā ar nekustamo īpašumu atpirkšanu Biķernieku trasē, sakot, ka 8 miljonu eiro vietā to bija iespējams īstenot par 800 000 eiro. Ja būtu turpināts darbs pie Dalītā īpašuma izbeigšanas likuma, attiecinot to arī uz tādiem īpašumiem kā Biķernieku trasē, to varētu atpirkt par īpašuma kadastrālo vērtību, pauda parlamentārietis.

Valērijs Agešins (S) pievienojās kritikai, minot, ka tā nav normāla situācija, kad ilgstoši netiek nodrošināts sabiedriskais transports. Informācija par reisu atcelšanu netika publiskota, un cilvēki veltīgi gaidīja autobusus, sacīja politiķis.

Ralfs Nemiro (LPV) savukārt bilda, ka demisijas pieprasījums tiek veltīts nepareizajam cilvēkam – viņaprāt, atbildīgais par problēmām satiksmes jomā ir finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), jo Finanšu ministrija (FM) ir vērtējusi un saskaņojusi līdzekļu piešķiršanu SM un satiksmes nozares uzņēmumiem. Viņaprāt, nepareiza bijusi valdības rīcība, finansējot uzņēmumus, nevis infrastruktūru. Tāpat viņš pauda, ka nozarēs ir daudz problēmu, jo Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) nespējot pieņemt lēmumus.

Krišjānis Feldmans (K) norādīja, ka nav pārsteigts, ka Aivara Lemberga partija ierosina Linkaita demisiju, jo, viņaprāt, ZZS neapmierina tas, ka SM vairs nav “pasūtījumu galds” un organizē godīgus konkursus. Runājot par SM ieguldītajiem līdzekļiem “AirBaltic”, deputāts atzīmēja, ka lidsabiedrībai nauda būs jāatdod piecu līdz septiņu gadu laikā, turklāt tieši šīs organizācijas dēļ Rīgas lidosta vēl saglabājot konkurētspēju. “Demisijai nav nekāda pamata. Visiem valstiski domājošajiem ir jābalso pret,” sacīja Feldmans.

Satiksmes ministrs pauda, ka, viņam esot amatā, ir sakārtoti valsts ceļi vairāku simtu kilometru garumā. Tāpat ir uzsākta metodiska veloceļu izveide, veikti uzlabojumi vilcienu struktūrā un ieviesti jaunāki autobusi un attīstīti citi sabiedriskā transporta veidi. Uz pārmetumiem par līdzekļu ieguldīšanu “AirBaltic” Linkaits atbildēja, sakot, ka ir jālepojas par nozares atbalstīšanu, turklāt uzņēmums esot palielinājis lidostas konkurētspēju un palīdzējis ieekonomēt līdzekļus. Ministrs arī atzina, ka ir radušās problēmas ar sabiedriskā transporta nodrošināšanu Ogres un Aizkraukles novados, taču viņš apgalvoja, ka tagad situācija ir normalizēta.

Linkaita demisijas pieprasījums tika iesniegts jau vasaras vidū, un tolaik ZZS deputāti pauda nostāju, ka ministrs nav spējis nodrošināt efektīvu un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklos. Parlamentārietis Viktors Valainis (ZZS) tolaik pauda, ka no virknes pašvaldību saņemti signāli par iedzīvotāju neapmierinātību saistībā ar sabiedriskā transporta pieejamību.