Pērn 2. aprīlī Saeimas sēde pirmo reizi norisinājās videokonferences formātā, deputātiem uzturoties dažādās parlamenta telpās. Aina, kad lielajā zālē sēdes laikā atrodas vien daži deputāti, kopš tā laika jau kļuvusi ierasta. Foto: Ieva Ābele/SAEIMA

Plānotās ministru maiņas rezultātā Saeimas deputāta mandātu iegūs četras personas – no izglītības un zinātnes ministres amata atsauktā Ilga Šuplinska (JKP), Māris Beļaunieks (JKP), Līva Kreituse (JKP), Aivars Geidāns (KPV LV) un Evita Goša (AP).

Ņemot vērā, ka Saeimas deputātes mandātu plāno izmantot no izglītības un zinātnes ministra amata atstādinātā Šuplinska, amatu zaudēs pērnā gada maijā no frakcijas izstājušais deputāts Andris Kazinovskis. Vienlaikus Šuplinska šodien paziņoja, ka viņa atstās Jauno konservatīvo partiju (JKP), ja politiskais spēks viņu atsauks no ministres amata.

Savukārt jaunās izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces (JKP) vietā būtu jāstājas Mārim Beļauniekam (JKP), bet, jaunajam labklājības ministram Gatim Eglītim (JKP) noliekot Saeimas deputāta mandātu, viņa vietā jāstājas Kreitusei. Ja gadījumā Beļaunieks un Kreituse nepiekritīs pieņemt parlamentārieša mandātu, tad aiz viņiem rindā uz parlamentārieša amatu ir attiecīgi Ainars Bašķis (JKP) un Anita Svece (JKP).

Vienlaikus Jānim Vitenbergam (NA) atgriežoties ekonomikas ministra amatā, parlamentā darbu atsāks Aivars Geidāns, kurš gan ir pievienojies Ata Zakatistova “Stabilitātes grupai”. Savukārt, ja Ramona Petraviča (KPV LV) plāno atgriezties darbā Saeimā, tad amatu zaudēs deputāts, kurš jau ir izstājies no “KPV LV” frakcijas – Edgars Kronbergs.

Tikmēr parlamentārietei un “Attīstībai/Par!” (AP) Saeimas frakcijas priekšsēdētājai Marijai Golubevai (AP) kļūstot par iekšlietu ministri un noliekot Saeimas deputātes mandātu, par deputāti kļūs Evita Goša (AP). Vēl gan nav zināms, kurš vadīs “Attīstībai/Par!” Saeimas frakciju pēc Golubevas. Saeimas deputāte Inese Voika aģentūrai LETA rakstiskā atbildē norādīja, ka par izmaiņām Saeimas amatos AP lems jaunnedēļ.

LETA jau ziņoja, ka turpmāk koalīcija strādās bez partijas “KPV LV”, trešdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu mediju pārstāvjiem atzina Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

“Ar prieku paziņoju, ka Ministru kabinets uzņem jaunu spēku, lai ar jaunu jaudu kopā strādātu sabiedrības saliedēšanas un ekonomikas izaugsmes interesēs. Mūsu valdības koalīcija ir kļuvusi kompaktāka,” uzsvēra premjers.

Tādējādi turpmāk koalīcijā darbosies Jaunā konservatīvā partija (JKP), “Attīstībai/Par” (AP), Nacionālā apvienība (NA) un “Jaunā vienotība” (JV). Kariņš piebilda, ka koalīcijas darba turpināšana bez “KPV LV” bijusi “partneru vienošanās turpināt darbu kompaktā veidā”.

Premjers paziņoja, ka, “KPV LV” pārtraucot dalību koalīcijā, šīs partijas pārraudzībā esošajiem ministru amatiem izvirzīs Golubevu, Eglīti, Vitenbergu, bet izglītības un zinātnes ministres Šuplinskas vietā stāsies Muižniece. Par Šuplinskas nomaiņu Kariņš sacīja, ka arī tā bijusi “partiju vienošanās”.

Līdz šim “KPV LV” valdībā pārstāvēja divi ministri – iekšlietu ministrs Sandris Ģirģens un labklājības ministre Petraviča.

Vitenbergs tiks atkārtoti iecelts ekonomikas ministra amatā, Golubeva tiks iecelta par iekšlietu ministri, bet Eglītis – par labklājības ministru.

Līdz ar šādām izmaiņām mainītos spēku proporcija koalīcijā, trim koalīcijas partijām – NA, JKP un AP – amatu skaitam valdībā pieaugot. Vienlaikus šādas izmaiņas nozīmētu “KPV LV” aiziešanu no koalīcijas.

Kā ziņots, koalīcija sarunas par turpmāko darbību bija pārtraukusi, plānojot tās atsākt pēc sestdien gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.