“Bērniem jānāk uz skolu iegūt zināšanas, iegūt prasmes. Bērniem nav jānāk tur izklaidēties vai spēlēt spēlītes, kas bieži vien mums šobrīd skolā notiek,” tā TV24 raidījumā “Ziņu top” sacīja 14.Saeimas deputāts Česlavs Batņa, paužot gandarījumu par Saeimas pozīcijas un opozīcijas partiju deputātu spēju vienoties par priekšlikumu grozījumiem Izglītības likumā, kas paredz, ka no nākamā mācību gada varētu aizliegt izmantot mobilos tālruņus skolās 1.- 6.klašu skolēniem, ja vien tie nebūs nepieciešami mācību priekšmeta programmas apgūšanai.

Savukārt kā otro argumentu Saeimas deputāts Batņa minēja to, ka pagājušajā gadā jau ļoti daudzās Eiropas valstīs, piemēram, Itālijā, Nīderlandē, Spānijā un Grieķijā esot aizliegta mobilo tālruņu lietošana izglītības iestādēs. Šādu domu apsverot arī Somija. “UNESCO pētījums mums skaidri un gaiši pasaka, ka pārmērīga mobilā telefona lietošana samazina bērna lasītprasmi un veicina emocionālo uzbudinātību. To mēs visi ļoti labi redzam! Ja bērns sēž telefonā, viņš ir emocionāli uzbudināts, un tā, iespējams, ir viena no tālākām vardarbības attīstības izpausmēm,” tā pieņemto lēmumu skaidroja Saeimas deputāts Batņa.

Deputāts vienlaikus norādīja, ka Saeima nevis aizliedz, bet gan likumā nostiprina to, ko jau šobrīd darot daudzas skolas, kas savos iekšējos kārtības noteikumos izstrādā normas vai nosacījumus, kad un kur skolēni lieto viedierīces un citus tehniskos palīglīdzekļus mācību procesā. “Arī tajos pašos pārgājienos, jo tas viss ir mācību process,” piebilda Batņa.

Liegums lietot mobilos tālruņus būtu skolēniem no 1.-6.klasei, izņemot tas reizes, kad pedagogs pasaka, ka konkrētajā mācību stundā būs nepieciešams izmantot viedierīci, lai apgūtu mācību priekšmetu. “Dieva dēļ, mēs nedarām tā, ka aizliedzam mobilos telefonus digitālā laikmetā. Nē, mēs esam par to, ka tos ir jēgpilni jāpielieto, un tā ir galvenā problēma,” sacīja Batņa intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top”.

