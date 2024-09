Kāda māmiņa sociālajā tīmekļošanās vietnē “X” dalījusies ar savu satraukumu par ministrijas ieceri samazināt bērna kopšanas atvaļinājumu. “Bērns nav gatavs 1,5 gadiņā iet uz dārziņu, kur nu vēl 1 gadiņā, pilnīgi ārprāts!!!” sašutusi ir Laura.

“Es meitu vēl baroju ar krūti līdz 1,8 gadiem un 2 gadiņos tikai uz pusdieniņu laidu mājdārziņā, nespēju iztēloties, ja būtu jālaiž tik mazu mazulīti,” stāsta “X” lietotāja.

Māmiņas ieraksts seko pēc tam, kad ziņu virsrakstos parādījās labklājības ministra Ulda Auguļa (ZZS) teiktais raidījumā “Spried ar Delfi”. Viņš atklāja, tiek domāts par bērnu kopšanas atvaļinājuma saīsināšanu, jo trūkst darbinieku.

Zem Lauras ieraksta pārdomās dalījās arī citi “X” lietotāji, paužot dažādus viedokļus. Piemēram, lietotājs Armands norādīja, ka, lai arī 1 gada vecumā bērns vēl nav gatavs bērnudārzam, Eiropā šāda prakse jau ir sen.

Vēl kāds dalījās, ka bērnam arī 1,6 gadu vecumā var būt emocionāli grūti pierast pie jaunās kārtības, kas nozīmē, ka mammas ikdiena tāpat ir pakārtota bērnam.

par to jau ir stāsts, emocionāli tie mazie vēl ir pavisam mazi un viņiem vajag mammu un tēti, nevis kaudzi ar sagrautiem bērniem apkārt, kas raud! un audzinàtājām taču ar to visu ir jātiek galā!😳

Tikmēr “X” lietotājs Kārlis stāsta, ka vispiemērotākais vecums, kad bērnu sākt vest uz bērnudārzu, ir 3-4 gadu vecumā.

Bērns reàli ir gatavs iet dārziņā 3-4 gadu vecumā, līdz 3 gadiem bērnam ir milzīga piesaiste mātei un šo saišu saraušana var būt traumatiska. Tas ka citur iet no gada vecuma nav arguments. Kapitālisti stāstīs jebko, lai ritenis neapstātos

Savukārt vēl cita sieviete iezīmē sarežģītu ainu, kāda varētu rasties, ja bērna kopšanas atvaļinājumu samazinās, bet ģimene atvasi bērnudārzā gribēs laist vēlāk. Tad tēvam būtu jāstrādā vairākos darbos, lai spētu uzturēt ģimeni. “X” lietotāja pauž, ka valsts dara visu, lai bērnu dzimstība samazinātos.

Tāpat aktuāls jautājums ir, vai pašvaldības bērnudārzos būs vieta. Tā kā bieži vien rindas uz valsts bērnudārziem ir garas, vecākiem nāktos ķiparus laist privātdārziņā. Bet tas prasa papildu finanses.

Pašvaldības BD pat neuzņem no 1 gada, bet tikai no 1.5… Un tikai reizi gadā (Septembrī)…. Tad to laiku uz privāto būs jāsūta, kas maksās?

