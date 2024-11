NATO karavīru militārās mācības. Foto: REUTERS/SCANPIX

"Sagatavošanās norit pilnā sparā." Militārais analītiķis par iespējamu uzbrukumu Krievijai







Rietumi gatavojas ne tikai aizsardzībai, bet arī, ja situācija to prasīs, uzbrukumam Krievijai, pārliecināts ir Ukrainas Bruņoto spēku rezerves pulkvedis Romans Svitans.

Atbildot uz jautājumu, vai Rietumi gatavojas iespējamam karam, intervijā YouTube kanālam “Fabrika novin” viņš sacīja: “Nepārprotami gatavojas, simtprocentīgi. Turklāt štābos sagatavošanās notiek jau vismaz otro gadu.”

“Jāsaprot, ka NATO vienmēr gatavojās karam ar Padomju Savienību, un šie pamatprincipi nekur nav pazuduši,” viņš piebilda.

Pēc militārā analītiķa teiktā, amerikāņu pretraķešu aizsardzības sistēma “Aegis” tiek izvietota visā Eiropā. Katru gadu tur notiek mācības, un tās visas ir vērstas pret Krieviju.

“Šobrīd viņi nepārprotami gatavojas. To var redzēt pēc militāro budžetu palielināšanas vairākās valstīs un pieprasījumiem ASV pēc kodolbruņojuma, to nesējiem, lidmašīnām un tehnikas piegādēm. Mēs to visu redzam.

Tas nozīmē, ka sagatavošanās norit pilnā sparā.

Šobrīd viņi jau ir gatavi kaujas uzdevumu izpildei,” sacīja Ukrainas Bruņoto spēku rezerves pulkvedis.