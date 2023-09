Foto – Pexels Foto – Pexels

Šahs un seksisms, #MeeToo: Vai šo spēli kaut kā var padarīt drošāku sievietēm?







Ziņojumi par seksuālu uzmākšanos un pat vardarbību ir satricinājuši šaha pasauli jau vairākus mēnešus. Sievietes sākušas runāt un

nu pieprasa pārmaiņas. Šķietami mierīgo šaha sporta veidu satricināja apgalvojumi par seksismu, raksta portāls DeutscheWelle.

“Es jums garantēju, ka nav nevienas sievietes, kura teiktu, ka nekad nav dzirdējusi stulbu piezīmi,” DW sacīja Ingrīda Lauterbaha. Vācijas Šaha federācijas (DSB) prezidente pati piedzīvojusi situācijas, kad kāds gribējis viņu apskaut, iedot buču uz vaiga, turklāt — bez viņas piekrišanas.

Lauterbaha ir starptautisksa šaha čempione un gadu desmitiem spēlējusi starptautiskos turnīros. Lai gan viņa nekad nav piedzīvojusi nekādu fizisku uzmākšanos, viņa pārāk labi zina tipiskos komentārus. Šaha pasaulei, tostarp DSB, ir jārisina zilonis telpā — seksisms.

Šaham augusta sākumā bija savs #MeToo brīdis. Ietekmētās sievietes no šaha pasaules pulcējās kopā, lai uzrakstītu atklātu vēstuli, pieprasot pārmaiņas.

“Mēs, sievietes, šahistes, treneres, tiesneses un menedžeres, esam piedzīvojušas seksismu vai seksuālu vardarbību no vīriešu šahistu, treneru, tiesnešu vai menedžeru puses,” teikts vēstulē. To parakstīja vairāk nekā 100 šahistes no visas pasaules.

Viena no viņām ir Vācijas izlases spēlētāja Annmarija Mīča. Viņa nesen Vācijas ziņu žurnālam “Spiegel” pastāstīja, ka atcēlusi dalību svarīgos turnīros, lai izvairītos no noteiktiem cilvēkiem, ar kuriem labprātāk nesatiktos.

Tātad, vai šahu īpaši ietekmē seksisms? Lielmeistare un DSB pārstāve Jozefīne Heinemane tā nedomā. “Protams, man ir ar to nacies saskarties turnīros, un varbūt tas bija nedaudz neērti. Taču es to neklasificētu kā seksuālu uzmākšanos,” sacīja Heinemane.

Viņa sacīja, ka šādas situācijas nav raksturīgas tikai šaha videi, tās ir ikdienas dzīves sastāvdaļa. Tā ir problēma, ar ko saskaras sabiedrība kopumā.

Tomēr šahā ir viena būtiska atšķirība: sievietes ir mazākumā, un tikai 10% no visiem spēlētājiem ir sievietes. Ir tikai sieviešu turnīri, taču, ja sievietes vēlas izaicināt sevi augstākā līmenī, viņām ir jāpiedalās jauktos turnīros, lai veicinātu savu karjeru.

Šaham ir arī raksturīgs tas, ka jaunākas sievietes bieži sacenšas aci pret aci ar vecākiem vīriešiem, kas var izraisīt īgnumu, ja sieviete uzvar.

“Bieži ir komentāri, it īpaši, ja vecāki vīrieši zaudē jaunākām meitenēm,” sacīja Heinemane.

Sievietes vairs nevēlas klusēt. Februārī divkārtējā ASV čempione un ietekmīgā šaha rakstniece Dženifera Šahade publicēja X postu: “Laiks ir beidzies”. Savā ierakstā viņa aprakstīja seksuālo pārkāpumu, ko viņa, iespējams, piedzīvoja šaha lielmeistara Alehandro Ramiresa rokās.

Dažu minūšu laikā daudzi cilvēki komentēja, detalizēti aprakstot līdzīgu pieredzi pagātnē. Viņu vidū bija kāds vīrietis, kurš atzinās, ka ir bijis liecinieks tam, kā Ramiress 2011. gadā, iespējams, uzmācās jaunai sievietei, taču viņš toreiz neuzskatīja, ka tā būtu problēma.

Līdz tam laikam dažādi ļaunprātīgas izmantošanas skandāli jau bija izraisījuši satraukumu visā pasaulē. Bet kā neviens šķietami neko nepamanīja šahā?

Ramirezs saka, ka sadarbojas ar dažādām izmeklēšanām un ar nepacietību gaida to lēmumu.

Amerikāņu un kanādiešu šahiste Aleksandra Valērija Boteza (Alexandra Valeria Botez) izveidoja iniciatīvu, lai izveidotu anonīmu, starptautisku datubāzi, lai šahā apkopotu seksuālās uzmākšanās un vardarbības gadījumus visā pasaulē. Viņa uzskatīja to par nepieciešamu reakciju, jo Pasaules šaha federācija (FIDE) nav veikusi nekādus nozīmīgus pasākumus un, izņemot Ētikas komisiju, nav nekāda kontaktpunkta.

Arī pēc Lauterbaha domām Ētikas komisija nebūtu īstā vieta, kur doties. Viņa uzskata, ka komisija strādā ļoti lēni un noteikti būtu labāk uzrunāt atbildīgos aci pret aci. Viņai ir viena nākotnes vēlēšanās: “Lai visi pievērš lielāku uzmanību. Un tas attiecas arī uz tiesnešiem un treneriem.”

Raugoties uz priekšu, viņa uzskata, ka ir īpaši svarīgi iesaistīt sportā vairāk meiteņu un sieviešu visos līmeņos.

Vācijas šaha federācija ir strādājusi pie pasākumiem, lai novērstu seksuālu uzmākšanos un vardarbību šajā sportā kopš 2021. gada, un vēlas vēl vairāk paplašināt šo koncepciju. Tās tīmekļa vietne novirza lietotājus uz kontaktpersonu tikai šim nolūkam.

Vācijā šo kontaktpunktu nodrošina “Droša sporta kontaktpunkts”, ko pārvalda valdība.

Lauterbaha cer, ka

labāka sabiedrības izglītība var radīt lielāku izpratni par seksismu šahā. Visiem ir jābūt ļoti skaidram, ka šāda rīcība netiks pieļauta, viņa sacīja.

“Es domāju, ka mums ir jātiek līdz tādai situācijai, kur atturēšanas spēks ir tik liels, ka neviens vairs negribēs atļauties to darīt.”