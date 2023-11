Foto. Scanpix/FP PHOTO / ANDREAS SOLARO

Saindēšanās gadījumu dēļ Horvātijas varasiestādes iesaka iedzīvotājiem dzert krāna ūdeni Ieteikt







Horvātijas varasiestādes trešdien ieteikušas cilvēkiem dzert tikai krāna ūdeni, jo konstatēti vairāki saindēšanās gadījumi pēc pudelēs pildītu dzērienu lietošanas.

Veselības ministrs Vili Berošs paziņoja, ka vairāki cilvēki ir vērsušies pēc medicīniskās palīdzības “traumu dēļ, ko, iespējams, izraisījuši ķīmiski elementi”. Lielākajai daļai no viņiem ir viegli simptomi.

Veselības iestādes lika aizdomīgos produktus izņemt no veikaliem, restorāniem un citām tirdzniecības vietām. Tās nenorādīja, kuri produkti ir izņemti, bet sociālajos medijos publicētās fotogrāfijas no veikaliem liecina, ka tie ir zīmola “Coca-Cola” produkti.

Vēlāk “Coca-Cola” pārstāvniecība Horvātijā paziņoja, ka uz laiku izņem dažus no saviem produktiem, lai gan iekšējā izmeklēšanā nav konstatēti pārkāpumi ražošanā vai produktos.

“Sākotnēji varam teikt, ka divi (gadījumi) bija tieši saistīti ar konkrētu dzērienu lietošanu, bet pārējos mēs vēl noskaidrosim,” sacīja Berošs. “Nav vajadzības krist panikā, bet ir jābūt piesardzīgiem,” brīdināja ministrs.

Policija un prokuratūra izmeklē šos gadījumus. Līdz situācijas noskaidrošanai Berošs ieteica dzert ūdeni no krāna, norādot, ka tam vajadzētu būt drošam.

Ziņojumi par iespējamo saindēšanos parādījās pēc tam, kad nedēļas nogalē Rijekā kāds vīrietis tika hospitalizēts pēc gāzēta dzēriena iedzeršanas no pudele kafejnīcā. Otrdien kāds universitātes students sajutās slikti pēc “Coca-Cola” dzeršanas. Abi incidenti bija saistīti ar uzņēmuma “Coca-Cola” dzērieniem. Vīrietis Rijekā esot lietojis dzērienu “Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate” no stikla pudeles, savukārt students Zagrebā esot dzēris “Coca-Cola” no plastmasas pudeles, ko viņš paņēmis no automāta savā fakultātē.

Par vēl vienu līdzīgu gadījumu tika ziņots maijā.

Rijekas slimnīca otrdien paziņoja, ka vīrietim tika sniegta medicīniskā palīdzība, jo viņš guvis barības vada ķīmiskus ievainojumus. “Iespējams, tās ir kādas kodīgas vielas, un mums jānoskaidro, vai dzērienam nav pievienoti kādi elementi,” sacīja Horvātijas Sabiedrības veselības institūta vadītājs.