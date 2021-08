Foto: AFP/Scanpix/LETA

Šajā darba nedēļā poti pret Covid-19 saņēmuši mazāk cilvēku nekā iepriekšējā







Šīs nedēļas piecās darbdienās Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši par dažiem tūkstošiem mazāk cilvēku nekā pagājušās nedēļas piecās darbdienās, liecina aģentūras LETA veiktie aprēķini, balstoties uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotajiem datiem.

Šīs nedēļas pirmajās piecās dienās pret Covid-19 vakcinēti 26 890 cilvēki, bet pagājušās nedēļas pirmajās piecās dienās – 31 094 cilvēki, kas ir par 4204 vairāk.

Pēdējās nedēļas laikā pret Covid-19 pilnībā vakcinēto Latvijas iedzīvotāju īpatsvars pieaudzis tieši par vienu procentpunktu. Pirms nedēļas NVD rīcībā esošie dati liecināja, ka līdz 30.jūlijam ieskaitot vakcinācijas pret Covid-19 kursu noslēguši 36,08% no visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Savukārt sestdienas rītā pieejamie NVD dati liecina, ka līdz 6.augustam ieskaitot vakcinācijas pret Covid-19 kursu noslēguši 37,08% Latvijas iedzīvotāju.

Aprēķini izdarīti, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par Latvijas iedzīvotāju provizorisko kopskaitu šā gada aprīļa sākumā.

Piektdien Latvijā vakcinācijas pret Covid-19 temps nav būtiski mainījies – diennakts laikā kopumā sapotēts 5231 cilvēks, no tiem 2673 tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 1829 pie otrās, bet 729 personām injicēta “Johnson & Johnson” (J&J) meitasuzņēmuma ražotā vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Līdz ar to piektdien vakcinēto cilvēku skaits nedaudz pārsniedz vidējo diennakts rādītāju pagājušajā nedēļā, kas bija 5185, taču tas ir zemāks par pagājušajā piektdienā pret Covid-19 sapotēto cilvēku skaitu, kas bija 6842.

NVD statistika par pēdējām dienām vēl varētu mainīties uz pozitīvo pusi, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts – bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Piemēram, piektdienas rītā NVD rīcībā bija dati par 4101 ceturtdien vakcinētu cilvēku, bet sestdienas rītā, datus aktualizējot, šis skaitlis ir palielinājies par 559 jeb līdz 4660.

Kopumā gan redzams, ka vakcinācijas pret Covid-19 temps joprojām vairākas reizes atpaliek no maija beigām, kad, uzstādot rekordus, vienā nedēļā vidēji dienā tika sapotēti vairāk nekā 16 600 cilvēku.

Līdz šim Latvijā kopumā veiktas 1 383 196 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas, tostarp vakcīnas pirmo devu saņēmuši 683 300 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 699 896 iedzīvotāji.

Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti pacienti, kuri saņēmuši “AstraZeneca”, “Pfizer”/”BioNTech” vai “Moderna” ražotās potes abas devas vai J&J meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši CSP datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu līdz šim saņēmuši 36,20% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 37,08% iedzīvotāju.

Pilnībā vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars nedaudz pārsniedz tikai pirmo poti saņēmušo īpatsvaru, jo J&J vakcīnai nepieciešama tikai viena deva, pēc kuras cilvēks uzskatāms par pilnībā vakcinētu.

Lietošanai Eiropas Savienībā līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un J&J jeb “Janssen”.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas.

Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.