“Sāk “smaržot” pēc politiskās izrēķināšanās.” Pabriks skaidro, ko domā par ažiotāžu ap armijas pārtikas iepirkumu

Ažiotāža ap armijas pārtikas iepirkumu sāk “smaržot” pēc politiskās izrēķināšanās, aģentūrai LETA atzina bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks (LA).

Pabrikam politiskais uzstādījums, vadot aizsardzības nozari, ir bijis balstīts uz stabilu nozares nodrošinājuma īstenošanu un pēc iespējas plašāku Latvijas ražotāju un piegādātāju piesaistīšanu armijas apgādē.

Viena lieta, kurai Pabriks piekrītot, ir iepirkuma dokumentos minētā summa – 220 miljoni eiro. Ja eksministrs būtu zinājis par šādu summu, viņš nebūtu neko tādu pieļāvis, jo nav iespējams slēgt līgumu par summām, kuru vienkārši nav budžetā.

“Mēs nevaram runāt pie konkrēta iepirkuma par kaut kādiem hipotētiskiem aprēķiniem. Aizsardzības nozarei nav hipotētiska budžeta. Līdz ar to, no šāda viedokļa raugoties, ja es to būtu zinājis vai kāds man ziņojis, ka ir līgums par hipotētiskiem simtiem miljoniem kara laikā, tad skaidrs, ka uzacis paceltos,” uzsvēra ministrs.

Ja Aizsardzības ministrija (AM) izvēlēsies veikt jaunu iepirkumu, tad tas būs ministrijas kompetencē, taču viņš nevarot atbildēt par iepirkuma laikā esošo juridisko un administratīvo pusi.

Attiecībā uz pārmetumu, ka komisijā bija viens tā laika Pabrika biroja cilvēks, eksministrs norādīja, ka nekad nebūtu pieļāvis likuma pārkāpumu, turklāt tā ir samērā ierasta prakse, ko izmanto valsts pārvaldē, arī pašreizējās ministres partija. “Politiski pārmet man to, ko visi citi dara un kas nav aizliegts,” uzsvēra Pabriks.

Pabriks uzskata, ka saceltā ažiotāža par šo iepirkumu “sāk smaržot pēc politiskas izrēķināšanās”, jo grib uzlikt politisko atbildību laikā, kad ministres partijai ir problēmas ar Ogres mēru Egilu Helmani (NA).

Raugoties pagātnē, tā neesot pirmā reize, kad Pabrikam politiski veltīti nepamatoti pārmetumi par lieliem armijas iepirkumiem. Viņš atminas, ka pirms vairākiem gadiem pārmests par kāpurķēžu bruņumašīnu CVR(T) iepirkumu no Lielbritānijas, lai gan pašreizējais britu aizsardzības ministrs tagad ir atzinis, ka šīs mašīnas ir viens no labākajiem ražojumiem, kāds jebkad bijis. Tāpat saņemti pārmetumi par bruņumašīnu “Patria” iepirkumu, lai gan labi redzama šī projekta efektivitāte. Tāpat saņemti nepamatoti pārmetumi par munīcijas iepirkumu.

“Es uzskatu, ka tā ir nosacīta politiskā skaudība un politiskā izrēķināšanās, un uzmanības novēršana no varbūt nespējas darīt citas lietas. Par juridisko un administratīvo pusi ne man kāds ziņoja, neviens pie manis nav nācis un par to runājis,” uzsvēra Pabriks.

Skaidrības ieviešanai Pabriks aicina publiskot iepirkuma dokumentus. Tāpat viņš apliecināja, ka neviena tiesībsargājošā iestāde nav aicinājusi sniegt paskaidrojumus par šo iepirkumu.

Jau ziņots, ka AM saistībā ar 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu sāks dienesta pārbaudi, otrdien žurnālistiem pastāstīja aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).

Ministre arī apliecināja, ka plānotā līguma summa nemaz neatbilst NBS budžeta iespējām. “Ir jāpasaka pavisam skaidri: šādas naudas, par kādu veikts iepirkums, nav aizsardzības resoram budžetā. Tas ir viens no kliedzošākajiem pārkāpumiem, kas tika konstatēts šajā pārbaudē,” uzsvēra ministre.

Ar iepirkumu saistītie dokumenti nodoti arī izvērtēšanai tiesībsargājošām iestādēm, kuru nosaukumi gan netiek atklāti, taču jau iepriekš izskanējis, ka iepirkuma dokumentus pēta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).

Vaicāta par iepirkuma līguma tālāko nākotni, ministre atbildēja, ka sākotnējā pārbaude ir veikta un AM turpina vērtēt šo līgumu. “Ir ļoti svarīgi, lai valstij netiktu nodarīti zaudējumi. Gribētu juridisko vērtējumu šim līgumam. Mēs esam procesā, un tiek padziļināti vērtēts no juridiskajiem aspektiem, ko nozīmētu lauzt šo līgumu, un kādas būtu juridiskās sekas,” uzsvēra ministre.

Rojā reģistrēts uzņēmums “Zītari LZ” pērn decembrī ieguvis 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām turpmākos piecus gadus.

AM ir uzskaitījusi pamatojumu, kāpēc iepirkumā izraudzīti tieši “Zītari LZ”, tomēr vienlaikus Mūrniece bija uzdevusi veikt pārbaudi par armijas pārtikas iepirkumu, turklāt ministrija jau pērn rudenī ar iepirkuma procesu saistītos dokumentus nosūtījusi KNAB.

Mūrniece nesen intervijā TV3 paziņoja, ka toreizējā ministra Pabrika politiskā biroja pārstāvis ir iesaistījies lemšanā par 220 miljonus eiro vērto armijas pārtikas iepirkumu.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka jau 31 gadu pastāvošais uzņēmums patlaban pieder Laurai Zeltiņai un advokātam Modrim Supem. Patiesais labuma guvējs ir Zeltiņa, kura ir arī uzņēmuma valdes priekšsēdētāja. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) datu bāze liecina, ka Supe pērn maijā partijai “Latvijas attīstībai” ziedojis 2500 eiro, vēl gadu iepriekš 2000 eiro. 2017.gadā un 2015.gadā kopumā ziedojis 10 000 eiro partijai “Gods kalpot Rīgai”.

2021.gadā uzņēmums apgrozījis 562 498 eiro un strādājis ar 141 546 eiro peļņu. Gadu iepriekš apgrozīti 797 051 eiro un strādāts ar 62 399 eiro zaudējumiem. 2019.gadā apgrozīti 3 400 068 eiro un strādāts ar 31 800 eiro peļņu, bet 2018.gadā apgrozīti 2 314 098 eiro un strādāts ar 160 985 eiro peļņu. Arī iepriekšējos gados katru gadu apgrozīti vairāk nekā divi miljoni eiro.

Uzņēmumam ir četras ēdnīcas Talsos un Rīgā, bistro Rojā, krogs, kafejnīca un picērija Ventspilī. “Firmas.lv” informācija liecina, ka uzņēmumam ir deviņi transportlīdzekļi – četri vieglie, četri kravas un viena piekabe.

Uzņēmuma 2021.gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmums galvenokārt sniedz ēdināšanas pakalpojumus “Rīgas satiksme”, ēdināšanas punktos un Rojas vidusskolas ēdnīcā, kā arī sniedz ēdināšanas pakalpojumus citām juridiskām un fiziskām personām. 2021.gadā uzņēmuma saimniecisko darbību ievērojami ietekmēja un ierobežoja Covid-19 pandēmija, kā arī tās seku ierobežošanas pasākumi. Uzņēmums 2021.gadā saņēmis valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu krituma kompensēšanai, kas nodrošinājis apgrozāmo līdzekļu pieejamību un uzņēmuma finanšu stabilitāti.

Ar “Zītari LZ” līgums ir noslēgts par loģistikas sistēmas izveidi, kas apvieno virkni pārtikas ražotājus un citus komersantus, lai nodrošinātu pārtikas piegādi visām NBS vienībām visā Latvijas teritorijā. Saskaņā ar līgumu, uzņēmumam pēc NBS pieprasījumiem būs jānodrošina arī nepieciešamie pārtikas krājumi. Tāpat vienošanās paredz pienākumu uzņēmumam nodrošināt NBS nepieciešamās pārtikas ražošanu un piegādi kara gadījumā, iepriekš norādījusi AM.