Sarauj, Latvija! Latvijas basketbolisti Pasaules kausa ceturtdaļfinālā tiksies ar Vāciju

Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Manilā Pasaules kausa finālturnīra ceturtdaļfinālā tiksies ar Vāciju.

Mačs sāksies plkst.11.45, tiešraidē to pārraidot televīzijas kanālam TV3.

Latvijai izcīnot uzvaru un vēlāk Kanādai pārspējot Slovēniju, latvieši nodrošinās vietu nākamā gada Parīzes olimpisko spēļu turnīrā. Uzvaras gadījumā piektdien pusfinālā būs jātiekas ar ASV, bet, piedzīvojot zaudējumu, jau ceturtdien būs pusfināls par 5.-8.vietu pret Itāliju.

Latvijas basketbolisti savu debijas finālturnīru sāka ar 109:70 uzvaru pār Libānu un 88:86 panākumu pār Franciju, pēdējā grupas spēlē ar 75:101 atzīstot Kanādas pārākumu. Otrā posma spēlēs Latvija ar 74:69 uzvarēja Spāniju un ar 104:84 – Brazīliju.

Otrajā mačā gūtā savainojuma dēļ finālturnīrs ir beidzies Latvijas izlases kapteinim Dairim Bertānam, izlases rīcībā paliekot 11 basketbolistiem.

Eiropas čempionāta bronzas medaļniece Vācija pagaidām čempionātā vēl nav zaudējusi, ar 81:63 pieveicot Japānu, ar 85:82 – Austrāliju, ar 101:75 – Somiju, ar 100:73 – Gruziju un ar 100:71 – Slovēniju.

Vācijas aizsargs Deniss Šrēders ir bijis viens no labākajiem spēlētājiem Pasaules kausā, vidēji mačā gūstot 19,8 punktus un sakrājot 6,8 rezultatīvas piespēles. 13 punktus un sešas atlēkušās bumbas vidēji spēlē ir sakrājis Morics Vāgners.

Vācija kuru katru brīdi gaida savās rindās pēc potītes savainojuma atgriežamies aizsargu Francu Vāgneru.

Latvijai pa vidēji 13,4 punktiem spēlē sakrājuši Rolands Šmits un Andrejs Gražulis, 12,4 punkti ir Dāvim Bertānam un 12,2 punkti – Artūram Žagaram, kuram arī vidēji 5,6 rezultatīvas piespēles mačā.

Latvijas un Vācijas izlases pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ir tikušās 11 reizes, deviņās uzvaru svinot vāciešiem. Pēdējā cīņā Hamburgā pārbaudes turnīra laikā Vācija 2015.gadā uzvarēja ar 85:80.

Par pēdējo ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu plkst.15.30 cīnīsies Slovēnija un Kanāda, maču tiešraidē translējot “Go3 Sport 1” kanālam.

Slovēnija līdz šim ar 100:85 ir pieveikusi Venecuēlu, ar 88:67 – Gruziju, ar 92:77 – Kaboverdi, ar 91:80 – Austrāliju, taču ar 71:100 zaudējusi Vācijai.

Kanāda ar 95:65 uzvarēja Franciju, ar 128:73 – Libānu un ar 101:75 – Latviju, ar 65:69 zaudēja Brazīlijai un ar 88:85 uzvarēja Spāniju.

Slovēņu līderis Luka Dončičs vidēji mačā ir izcēlies ar gūtiem 26,4 punktiem, kā arī ir sakrājis 7,4 atlēkušās bumbas un 6,8 rezultatīvas piespēles.

Kanādai Šeja Gildžesa-Aleksandra kontā vidēji spēlē ir 23,8 punkti, 6,6 atlēkušās bumbas un 5,2 rezultatīvas piespēles.

Labāko astoņniekā iekļuvušās izlases par medaļām spēkojas “SM Mall of Asia” arēnā Manilas ostas rajonā.

Pasaules kausa finālturnīrā tiek noskaidrotas septiņas Parīzes olimpisko spēļu turnīra dalībnieces, kā arī vēl 19 valstsvienības, kuras kopā ar piecu reģionu priekškvalifikācijas sacensību uzvarētājām nākamvasar cīnīsies par pēdējām četrām ceļazīmēm uz olimpiskajām spēlēm.

Par aktualitātēm no Džakartas un Manilas informē ziņu aģentūras LETA sporta reportiere Paula Vucena. Basketbola finālturnīram veltītajā LETA sadaļā (“https://www.leta.lv/basketball_fibawc/”) pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas izlases gaitām un panākumiem, bet arī citu komandu rezultātiem un čempionāta aktualitātēm.

Latvijas izlases sastāvs Pasaules kausa finālturnīrā:

Rodions Kurucs (Mursijas UCAM, Spānija), Dāvis Bertāns (Oklahomasitijas “Thunder”, NBA), Dairis Bertāns (“VEF Rīga”), Anžejs Pasečņiks (“Palencia”, Spānija), Rolands Šmits (Kauņas “Žalgiris”, Lietuva), Artūrs Strautiņš (Tortonas “Derthona”, Itālija), Klāvs Čavars (Jokohamas “Exellence”, Japāna), Aigars Šķēle (Lielpolijas Ostruvas “Stal”, Polija), Andrejs Gražulis (Trento “Aquila”, Itālija), Artūrs Kurucs (Patras “Promitheas”, Grieķija), Artūrs Žagars (Ķēdaiņu “Nevežis”, Lietuva), Kristers Zoriks (Izmiras “Petkim Spor”, Turcija).

Vācijas izlases sastāvs Pasaules kausa finālturnīrā:

Deniss Šrēders (Toronto “Raptors”, Kanāda), Justuss Hollacs (Lugo “Breogan”, Spānija), Maodo Lo, Johanness Tīmanis (abi – Berlīnes “Alba”), Aizeks Bonga, Andreass Obsts, Nīlss Gifejs (visi – Minhenes “Bayern”), Dāvids Krēmers (Braunšveigas “Lowen”), Francs Vāgners, Morics Vāgners (abi – Orlando “Magic”, ASV), Johanness Foigtmanis (Milānas “AX Armani Exchange Olimpia”, Itālija), Daniels Teiss (Indiānas “Pacers”, ASV).

Davis Bertans at @SportalgrG on if he feels ready to put Latvia on his back vs. Germany. "The identity of this team is we really don't care who's gonna score, we gonna play the right way. We trust every single one of these players on the team". #FIBAWC #Basketbols #ThunderUp pic.twitter.com/RA7hE9VVFT

— Christos Tsaltas (@Tsaltas46) September 6, 2023