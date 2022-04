Satelītattēli liecina par Krievijas karaspēka koncentrēšanos Belgoradas apgabalā

Gatavoties jaunam uzbrukumam Ukrainas austrumos, Krievija savelk savu karaspēku Belgorodas apgabalā, liecina ASV kompānijas “Maxar Technologies” apkopotie un analizētie satelītattēli.

New satellite images from #Maxar Technologies show that #Russia is pulling troops into the #Belgorod region for an offensive in eastern #Ukraine. pic.twitter.com/flWuL8LKAr

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022