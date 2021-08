“Tuna Melt” karstmaize ar tunci un sieru. Foto: Shutterstock

Sātīga karstmaize, kas ļoti iecienīta Anglijā: ar tunci, kaperiem un kausētu sieru







Šī ir klasiska angļu sviestmaize un tās dzimtenē Lielbritānijā šim ēdienam ir nosaukums – “tuna melt”. Tā ir silta sviestmaize – ļoti sātīga un garšīga. Tiem, kam nepatīk tunča sula – to var noliet pagatavošanas procesā un tās vietā izmantot olīveļļu.

Sastāvdaļas:

• Konservēts tuncis savā sulā – 1 neliela bundža

• Maize sendvičiem – 2 šķēles

• “Ementāls” siers – 200 grami

• Malti rozā pipari – pēc garšas

• Kaperi – 1/4 tējkarotes

• Olīveļļa – 20 grami

• Gurķis (1 mazs vai puse no garā gurķa) vai sasmalcināti zaļumi – pēc izvēles

Pagatavošana:

1. Tunci kopā ar sulu ielej bļodiņā un dakšu kārtīgi saspaida. Pieber maltus rozā piparus (tie ir tikpat aromātiski kā melnie pipari, tomēr nav tik “asi”), pievieno kaperus un kārtīgi sajauc.

2. Sarīvē uz rupjās rīves sieru un pievieno tuncim. Atkal visu kārtīgi sajauc.

3. Uzkarsē pannu un no abām pusēm apbrūnina maizes šķēles. Pēc tam no abām pusēm to mazliet apsmērē ar olīveļļu. Kārto uz katras maizes iepriekš sagatavoto masu ar tunci. Šķēles saliek kopā ar tām pusītēm, uz kurām ir izkārtota tunča masa un atkal liek kopā uz pannas – silda uz ļoti lēnas uguns ar vāku. Kad siers ir izkusis, maizītes ir gatavas ēšanai.

4. Kad maizītes ir gatavas, tās pārgriež uz pusēm pa diagonāli un dekorē ar gurķīšu šķēlēm vai zaļumiem – pēc savas izvēles.