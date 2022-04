Publicitātes foto

Saules paneļi tagad atmaksāsies vēl ātrāk







Ja vēl pirms gada par saules paneļiem runāja kā par videi draudzīgu un tālredzīgi investīciju, kas atmaksājas piecu, desmit un vairāk gadu laikā, tad šobrīd, kad elektrības cenas ir uzkāpušas debesīs, saules paneļi spēj izbūvē ieguldītos līdzekļus atpelnīt daudz ātrāk.

Jo dārgāka elektrība ir biržā, jo loģiskāk šķiet izšķirties par savu saules elektrostaciju. It īpaši, ja elektroenerģijas patēriņš ir liels, kā tas ir vairumam uzņēmumu, kuri šo resursu izmanto gan ražošanas iekārtu darbināšanā, gan ēku uzturēšanā un apsildē.

Biznesa klientiem pielāgotus un izdevīgus saules paneļu risinājumus Latvijā jau vairākus gadus nodrošina energoresursu tirgotājs SIA “Ignitis Latvija”.

No projekta līdz nodošanai ekspluatācijā

Saules paneļi un to tehnoloģijas ir specifiska joma, kas prasa padziļinātas zināšanas ne tikai no tehniskā aspekta, bet arī birokrātiskajos labirintos. Lai izveidotu saules elektrostaciju, nepieciešams veikt projekta saskaņošanu ar bilstošajām instancēm un citus lietišķus procesus. Lai klientam nebūtu par to jādomā un jātērē savs laiks, SIA “Ignitis Latvija” uzņemas veikt pilnu projekta realizāciju – sākot no saskaņošanas līdz pat gatavas saules elektrostacijas nodošanai klienta rīcībā.

Pirms saules elektrostacijas projekta izstrādes ”Ignitis Latvija” eksperti izvērtē katra klienta vajadzības, lai izveidotu vispiemērotāko risinājumu konkrētajā situācijā. Mērķis ir nodrošināt tādu projektu, lai pašpatēriņš būtu vismaz 95% no saražotās enerģijas apjoma, kas arī sniedz ātrāko paneļu atmaksāšanās laiku. Saules paneļus var uzstādīt gan uz ēkas jumta, gan uz zemes, izvērtējot uzņēmuma darbības, lokācijas un apkārtējās vides specifiku.

• Augstas kvalitātes monikristālu saules paneļi

Lai nodrošinātu klientiem visaugstākās kvalitātes un efektivitātes saules elektrostaciju, “Ignitis Latvija” izmanto uzticamos monokristāliskos saules paneļus, kuri spēj nodrošināt efektīvu darbu pat vairāk nekā 25 gadu garumā. Tas nozīmē, ka šāda saule stacija ar katru gadu kļūst arvien izdevīgāka un samazina izdevumus par elektroenerģiju. Tas ir tālredzīgs ieguldījums ne vien uzņēmuma nākotnē, bet arī nozīmīgs solis zaļākas un tīrākas vides veidošanā.

• Elastīgi norēķinu risinājumi uzņēmumiem

Salīdzinoši augstās sākotnējās izmaksas par saules paneļu uzstādīšanu ir viens no iemesliem, kas attur uzņēmumus izvēlēties šo energoapgādes risinājumu. Tāpēc “Ignitis Latvija” ir ieviesis elastīgas pakalpojuma norēķinu iespējas, kuras iespējams pielāgot katra klienta individuālajai situācijai.

Ja klienta uzņēmuma finansiālās situācija ir atbilstoša, lai norēķinātos par pakalpojumu uzriez pēc objekta pabeigšanas, tad var veikt pilnu rēķina apmaksu, kas, protams, nodrošina elektrostacijas ātrāko atmaksāšanās laiku. Bet iespējams vienoties arī par izpirkumnomas sadarbības modeli – saules elektrostacijas uzstādīšanai tiek izmantots pakalpojuma sniedzēja kapitāls, bet klients norēķinās par saražoto enerģiju. Pēc līguma beigām saules stacija ir klienta īpašums.

Ir īstais laiks atjaunīgo resursu plašākai ieviešanai

Energoresursu cenu pieaugums, politiskā un ekonomiskā nestabilitāte pasaulē – tie ir galējie signāli tam, ka ir pēdējais brīdis daudz aktīvāk īstenot zaļo kursu un palielināt atjaunīgo resursu īpatsvaru tautsaimniecībā. Protams, atjaunīgās enerģijas izmantošana, pie kuras pieder arī saules enerģija, palīdz samazināt CO2 izmešus un arī uzlabot uzņēmuma tēlu, kā arī var veicinātu sadarbību ar biznesa partneriem, kuriem zaļās enerģijas izmantošana ir ļoti būtiska. Uzņēmēji, kuri domā arī par vides jautājumiem un ne tikai par savu peļņu, patērētāju acīs gūst augstāku novērtējumu.