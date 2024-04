Foto: Shutterstock

Saules uzliesmojumu dēļ Zemi pārņēmusi spēcīga magnētiskā vētra. Cik dienu tā plosīsies?







Saskaņā ar publicēto informāciju portālā SpaceWeather, spēcīga magnētiskā vētra plosīs Zemi no 25.aprīļa līdz 27.aprīlim. Šādus spēcīgus uzliesmojumus jeb sprādzienus uz saules sauc par “simpātiskajiem Saules uzliesmojumiem”.

Tie sastāv no izvirdumu pāriem, kas notiek gandrīz vienlaicīgi dažādos Saules diska reģionos.

Magnētiskās vētras ir traucējumi Zemes ģeomagnētiskajā laukā ar atšķirīgu ilgumu un intensitāti. Tie ir saistīti ar lādētu daļiņu plūsmām, ko izstaro Saule.

Magnētiskās vētras var izraisīt sakaru pārtraukumus, kā arī ietekmēt pašsajūtu gados vecākiem un pret laikapstākļiem jutīgiem cilvēkiem, kuriem var sākties galvassāpes, reibonis, slikta dūša, locītavu sāpes, nogurums un bezmiegs.

Ģeomagnētiskās vētras klasificē pēc jaudas līmeņa – K-indekss – no 2 līdz 9. Jo augstāks K-indekss, jo spēcīgāka ir vētra un tās sekas, jo stiprāka ietekme uz cilvēkiem un tehniku.

No ceturtdienas, 25. aprīļa, līdz sestdienai, 27. aprīlim, gaidāma Saules aktivitāte ar K-indeksu 4 (dzeltenais līmenis), kas atbilst spēcīgai vētrai, kas var ietekmēt cilvēku pašsajūtu.

Magnētiskā vētra var izraisīt muskuļu sāpes, galvassāpes, spiediena pieaugumu un emocionālas pārmaiņas.

Kādus simptomus izraisa magnētiskā vētra?

Galvassāpes, reibonis

Vispārēja veselības pasliktināšanās, asinsspiediena paaugstināšanās

Miegainība, miega traucējumi, bezmiegs

Aizkaitināmība, agresija, apātija, nespēja koncentrēties

Hronisku slimību saasināšanās

Kā palīdzēt ķermenim magnētisko vētru laikā?

Saglabājiet regulāru miega grafiku

Samaziniet fizisko un emocionālo stresu, vairāk atpūtieties un mazāk uztraucieties

Izslēdziet no uztura smagu pārtiku un alkoholu

Dzeriet mazāk kafijas un vairāk zāļu tējas, ūdens, svaigu augļu kompotus

Vairāk atrodieties ārā, bet izvairieties no tiešiem saules stariem

Uzraudzīt savu asinsspiedienu

Izvairieties no konfliktiem un izvairieties no stresa

No rīta ejiet kontrastdušā un vakarā vannā ar aromātiskajām eļļām vai garšaugiem.

Turiet pie rokas nepieciešamās zāles un pudeli ūdens