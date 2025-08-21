#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. Scanpix/Christopher Furlong / POOL / AFP

Tramps: “Tātad, kāds ir rezultāts? Nav nekādu izredžu uzvarēt…” 0

19:47, 21. augusts 2025
ASV prezidents Donalds Tramps atkal kritizējis bijušo ASV prezidentu Džo Baidenu par to, ka viņš neesot ļāvis Ukrainai uzbrukt Krievijai. “Ir ļoti grūti, ja ne pat neiespējami, uzvarēt karā, neuzbrūkot,” tā Tramps rakstījis savā sociālo mediju platformā “Truth Social”.

Lai skaidrotu savu domu, viņš izmantojis piemēru no sporta: “Ir lieliska komanda ar fantastisku aizsardzību, taču viņiem nav ļauts spēlēt uzbrukumā. Nav nekādu izredžu uzvarēt.”

Tramps vēlreiz atgādināja, ka karš Ukrainā ir bijušā ASV prezidenta Džo Baidena karš:

“Melīgi un rupji nekompetentais Džo Baidens neļāva Ukrainai uzbrukt, bet tikai aizstāvēties. Tātad, kāds ir rezultāts?” uzsvēra Tramps, piebilstot, ka ir gaidāmi interesanti laiki.

Foto: Sociālā medija “Truth social” ekrānuzņēmums

Interesanti ir arī tas, ka pēc šīs publikācijas Tramps publicējis arī divus attēlus salīdzināšanai. Pirmajā ASV prezidents nesenā samitā Aļaskā rāda ar pirkstu uz Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu.

Un otrā ir arhīva fotogrāfija no 1959. gada ar nosaukumu “Virtuves debates”, kurā kurā redzams bijušais ASV prezidents Ričards Niksons un kādreizējais Padomju Savienības premjerministrs Ņikita Hruščovs. Tobrīd abu ietekmīgo valstu vadītāji, apmeklējot Amerikas nacionālās izstādes “Amerikas Savienoto Valstu rūpniecības produkti” atklāšanu Maskavā, strīdējās par komunisma un kapitālisma priekšrocībām.

Foto: Sociālā medija “Truth Social” ekrānuzņēmums
