Kā ukraiņi izskaitļo pretinieku zaudējumus uzbrukumā?
Katru dienu ziņās lasām, cik krievu un ukraiņu karā nogalināts. “Bet kā patiesībā šos ciparus var aprēķināt? Nevar taču vienmēr precīzi zināt, cik bunkurā vai ēkā to cilvēku bijis?” jautā TV24 skatītājs.
Pastāv dažādas skaitīšanas metodes. “Ukrainā esam novērojuši vienu, piemēram, ar konkrētu krievu UAZ transportlīdzekli var braukt seši cilvēki, tad, ja šis transports tiek uzspridzināts, tad skaitām, ka notriekts viens transportlīdzeklis un seši karavīri. Tad snaiperis nodod informāciju tālāk un Kijivu un tie paziņo, cik nu ziņo, pārējai pasaulei,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro Māris Bruža, kapteinis, Zemessardzes virsnieks.
Par izlūkiem un cilvēku skaitīšanu ēkās – Ukrainai ir droni, kas var konkrētas teritorijas novērot dienu, divas vai trīs un tajā laikā izskaitīt, cik tad cilvēku tur uzturas.
Jau ziņots, ka kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī Krievija zaudējusi 11 118 tankus, 23 148 bruņutransportierus, 31 632 lielgabalus un mīnmetējus, 1469 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1208 zenītartilērijas iekārtas, 422 lidmašīnas, 340 helikopterus, 51 685 bezpilota lidaparātus, 3558 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 58 937 automobiļus un autocisternas, kā arī 3942 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.