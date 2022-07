Intars Busulis: “Gribas to desmitiem reižu dziedāto gabalu katrā koncertā izpildīt kaut kā interesantāk.” Foto: Karīna Miezāja

Saulkrasti svinēs ar vērienu: gan pie ezera, gan jūras, kā arī estrādē







8.jūlijā Jūras parkā – Jauniešu diena Pasākuma programma būs bagātīga – noskaidrosim Saulkrastu novada Jauniešu pludmales volejbola čempionus, ikvienam būs iespēja iesaistīties radošās darbnīcās un sportiskās aktivitātes. Vakarā mūs priecēs muzikāli priekšnesumi no Rolanda Če un ANNNA.

Ieelpo…izelpo, spodrini laivu, gādā airus un 9.jūlija rītu sāc ar saullēkta koncertu uz Pabažu ezera kopā ar brāļu lietuviešu slaveno grupu un jogas himnas “Breath in” autoriem “Daddy Was A Milkman”. K

oncerta sākums plkst. 5.00. Atmosfēriskās popmūzikas karalis izpildīs iecienītākās grupas dziesmas. “Daddy Was A Milkman” jeb īstajā vārdā Igns Pocūns (Ignas Pociūnas) ir viens no spilgtākajiem šī brīža Lietuvas popmūziķiem. Latvijas publikai viņš pazīstams pēc singla “Breathe In” un dziesma “This is how I Feel”, kas tapa sadarbībā ar grupu “Prāta Vētra”. Pasākums ir bez ieejas maksas.

9.jūlija dienas garumā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Saulkrastu Meža parkā notiks liela rosība.

Dienas gaitā – Svētku tirgus, Mākslinieku iela, Elitas Patmalnieces studija, Bērnu Pilsētiņa, amatiermākslas kolektīvu koncerts un vēl dažādi pārsteigumi.

Plkst. 14.00 uz skatuves kāps Dienas galvenais viesis, uzlecošā puišu apvienība “Citi Zēni”.

Bagātīga divu diena programma noslēgsies ar Vakara svētku koncertu Saulkrastu brīvdabas estrādē.

Plkst. 20.00 Vakaru atklās dziedātāji Ivo Fomins, Ieva Kerēvica un instrumentālā grupa. Koncertā skanēs visplašākais repertuārs – dziesmas no dažādiem laikiem.

Plkst. 21.30 uz skatuves kāps Intars Busulis & Abonementa orķestris. Koncertā skanēs klausītāju iemīļotās dziesmas no Intara Busuļa repertuāra. Vakara turpinājumā no plkst.

23.00-2.00 Balle kopā ar Ati Ieviņu & The Rock Brothers. Dejas pie labākās latviešu un ārzemju pop/rok mūzikas.