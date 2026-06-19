Šausmīga traģēdija Lietuvā: upē slīkuši divi brāļu puikas – vienu izdevās izglābt, otrs pazuda zem ūdens 0
Šilutē notikusi liela nelaime. Šīšas upē noslīcis 13 gadus vecs zēns, savukārt viņa 8 gadus veco brāli izdevās izglābt pusaudzim, kurš nejauši garām brauca ar skrejriteni, ziņo “Lrytas”.
Negadījums notika 19. jūnija vakarā. Netālu no Vecā dambja Šīšas upē peldējās vairāki bērni, tostarp divi brāļi – 8 un 13 gadus veci. Kā stāsta aculiecinieki, pēc lietavām upē bija paaugstinājies ūdens līmenis, un straume daudzviet kļuvusi ļoti spēcīga.
Kad viens no brāļiem pēkšņi sāka slīkt, otrs steidzās viņam palīgā, taču arī pats nonāca nelaimē. Vēlāk citi bērni, kuri atradās krastā, stāstīja, ka mēģinājuši palīdzēt, tomēr tas nav izdevies, jo šajā vietā upes gultne strauji kļūst dziļa. Dažviet ūdens dziļums sasniedz pat deviņus metrus.
Tajā brīdī upes pretējā krastā garām brauca vairāki pusaudži ar skrejriteņiem. Viens no viņiem, pamanot slīkstošos bērnus, nekavējoties metās ūdenī. Viņš pārpeldēja upi un spēja izvilkt krastā 8 gadus veco zēnu.
Savukārt viņa 13 gadus vecais brālis pazuda zem ūdens un noslīka.
Uz notikuma vietu tika izsaukti ugunsdzēsēji glābēji, kā arī ieradās ūdenslīdēji no Klaipēdas, kuri sāka meklēšanas darbus. Aptuveni pulksten 21.00 zēna ķermenis tika atrasts un izcelts krastā.
Par notikušo sākta pirmstiesas izmeklēšana.