Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Ekerānuzņēmums no Valsts policijas video/You tube

Masveida sadursme Lietuvā: uz apvedceļa saskrējušās 7 automašīnas 4

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:44, 16. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Otrdienas rītā uz Viļņas Rietumu apvedceļa notika masveida satiksmes negadījums – sadūrās septiņas automašīnas, vēsta Lrytas.lt.

Kokteilis
Dzimuši zem laimīgās zvaigznes: 4 dzimšanas datumi, kuros pasaulē nāk laimes luteklīši
Mājas
Kaķi ņaud pie durvīm, bet nenāk istabā: kāpēc viņi tā dara?
Kokteilis
Sievietes beidzot atzīstas: lietas, ko viņas slepeni dara tikai tad, kad vīru nav mājās
Lasīt citas ziņas

Policija par avāriju tika informēta plkst. 9.19.

Aculiecinieks norādīja, ka sešas automašīnas sadūrās, braucot virzienā uz Justiniškės, un viena no tām ietriecās citā transportlīdzeklī. Sākotnēji nebija skaidrs, vai negadījumā ir cietušie vai automašīnās iespiesti cilvēki. Drīz tika saņemts vēl viens ziņojums, kurā tika norādīts, ka sadūrušās automašīnas traucē satiksmi un notikuma vietā nav brīdinājuma zīmju, kas varētu radīt vēl vienas avārijas risku.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tā, lūk! “Šī bilde no Nakts tirgus par mārketingu iemācīs vairāk nekā 4 gadi Banku augstskolā!”
Pēkšņi pie ārsta var tikt jau rītdien: “Vai pirms 4 gadiem izsniegtais ārsta norīkojums man vēl būs derīgs?”
“Esmu pārliecināts, ka reālā situācija ir daudz skarbāka!” Kulbergs skaļi atzīst, ka ar ēnu ekonomiku ir problēmas

Uz notikuma vietu tika nosūtīti mediķi, policija un ugunsdzēsēji.

Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka uz ceļa sadūrušās septiņas automašīnas, taču neviens cilvēks transportlīdzekļos nebija iespiests.

Policija sāka satiksmes regulēšanu un notikušā apstākļu noskaidrošanu. Negadījuma dēļ veidojās sastrēgumi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Lietuvā īslaicīgi izsludināta trauksme iespējama drona dēļ
“Visas pazīmes, ka zem tā var veidoties virpuļviesulis” – Meteorologs Bergšteins brīdina par Lietuvā iemūžināto skatu
Lietuvā trauksme veselības nozarē: hakeri varētu būt ieguvuši ārstu adreses un pat personas kodus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.