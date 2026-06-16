Masveida sadursme Lietuvā: uz apvedceļa saskrējušās 7 automašīnas 4
Otrdienas rītā uz Viļņas Rietumu apvedceļa notika masveida satiksmes negadījums – sadūrās septiņas automašīnas, vēsta Lrytas.lt.
Policija par avāriju tika informēta plkst. 9.19.
Aculiecinieks norādīja, ka sešas automašīnas sadūrās, braucot virzienā uz Justiniškės, un viena no tām ietriecās citā transportlīdzeklī. Sākotnēji nebija skaidrs, vai negadījumā ir cietušie vai automašīnās iespiesti cilvēki. Drīz tika saņemts vēl viens ziņojums, kurā tika norādīts, ka sadūrušās automašīnas traucē satiksmi un notikuma vietā nav brīdinājuma zīmju, kas varētu radīt vēl vienas avārijas risku.
Uz notikuma vietu tika nosūtīti mediķi, policija un ugunsdzēsēji.
Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka uz ceļa sadūrušās septiņas automašīnas, taču neviens cilvēks transportlīdzekļos nebija iespiests.
Policija sāka satiksmes regulēšanu un notikušā apstākļu noskaidrošanu. Negadījuma dēļ veidojās sastrēgumi.