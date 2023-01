Foto: Zane Bitere/LETA

Savāc 10 000 parakstu par personu ar invaliditāti asistentu atalgojuma palielināšanu







Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” savākti 10 000 parakstu vākšana par personu ar invaliditāti asistentu atalgojuma palielināšanu, tādējādi prasot personu ar invaliditāti asistentu atalgojumu samērot ar gaidāmās minimālās algas pieaugumu valstī.

Vismaz 10 000 parakstu savākšana ļauj nodot iniciatīvu izskatīšanai Saeimā.

Kā aģentūrai LETA norādīja iniciatīvas autore, Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības pārstāve Vera Semjonova, pašlaik Latvijā personu ar invaliditāti asistentiem ir noteikta atlīdzības likme stundā ir 4,50 eiro. Vienlaikus no 2023.gada 1.janvāra Latvijā ir paredzēts palielināt minimālo algu no 500 līdz 620 eiro. Rezultātā minimālā alga no nākamā gada pieaugs par 24%.

Semjonovas vērtējumā pašlaik personu ar invaliditāti asistentu pakalpojums nav konkurētspējīgs, tāpēc ar šo iniciatīvu tiek rosināts arī personu ar invaliditāti asistentu stundas likmi paaugstināt aptuveni par tikpat procentiem kā minimālo algu. Respektīvi, ja pašlaik asistenta stundas likme ir 4,50 eiro, tad būtu nepieciešams paaugstināt personu ar invaliditāti asistenta atalgojumu līdz vismaz 5,58 eiro par vienu darba stundu, lai atalgojuma likme par šo pakalpojumu pieaugtu apmēram līdzvērtīgi minimālās algas pieauguma proporcijai, skaidroja Semjonova.

Viņa uzsvēra, ka līdz ar to personu ar invaliditāti asistenti iegūs konkurētspējīgāku atalgojumu, bet viņu klienti – paredzami pieejamu, stabilu tiem nepieciešamo pakalpojumu.

Parakstu vākšana sākta 11.novembrī.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība reģistrēta 2012.gadā un tās valdē ir Raimonds Lejnieks-Puķe un Vera Semjonova.

Jau vēstīts, ka no 2021.gada 1.jūlija valsts nodrošina atlīdzību par vienu asistenta pakalpojuma stundu 4,50 eiro, ieskaitot visus nodokļus, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu. Līdz ar to vidēja gada likme vienas asistenta pakalpojuma stundas izmaksai ieskaitot nodokļus ir pieaugusi no 3,70 eiro līdz 4,50 eiro.

Likme ietver darba samaksu, devēja sociālās iemaksas, administrēšanas izmaksas. Slēdzot uzņēmuma līgumu ar sociālo dienestu, asistenta darba samaksa “uz rokas” ir atkarīga no tā, vai viņš ir vai nav reģistrējies kā pašnodarbinātais Valsts ieņēmumu dienestā.