“Tas neatbilst patiesībai!” Serbija noliedz Ukrainas iesaisti gāzesvada sabotāžā 1
Jau ziņots, ka Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs svētdien paziņoja, ka armija un policija netālu no gāzesvada, pa kuru Serbija un Ungārija saņem Krievijas gāzi, esot atradušas divas mugursomas ar sprāgstvielām. Pēc notikušā Ungārijā tika sasaukta ārkārtas aizsardzības padomes sēde. Ungārijas ārlietu ministrs norādīja, ka iespējamais mērķis bijis tieši “TurkishStream” gāzesvads, un izteica apsūdzības Ukrainai.
Jaunākā informācija liecina, ka Serbija nav atradusi nekādus pierādījumus par “ukraiņu pēdām” mēģinājumā sabotēt galveno gāzesvadu, kas ved uz Ungāriju, pirmdien paziņoja Militārās drošības aģentūras (VBA) vadītājs Djuro Jovaničs.
“Dezinformācija liek domāt, ka Serbijas armija un tās personāls strādās trešās puses labā, atrodot Ukrainas sprāgstvielas un vainojot par to Ukrainu. Tas neatbilst patiesībai,” sacīja Jovaničs.
Viņš piebilda, ka sprāgstvielu marķējumi liecina, ka tās ražotas Amerikas Savienotajās Valstīs. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka tas arī neliecina par ASV iesaisti šajā operācijā.
“Vai tagad kāds teiks, ka varbūt tas šobrīd ir izdevīgi Amerikas Savienotajām Valstīm? Serbijas armija ir nopietna institūcija, un Serbijas armija veiks jebkuru uzdevumu. Serbijas armija neiejaucas politiskajos procesos, pat ne Serbijas Republikā, kur nu vēl jebkuras citas valsts politiskajos procesos,” viņš piebilda.