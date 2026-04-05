“Viltus karoga operācija!” Ukraina asi reaģē uz apsūdzībām par spridzekļu izvietošanu Serbijā un nosauc iespējamo vainīgo 5
Ukraina kategoriski noraida jebkādus pārmetumus par saistību ar incidentu Serbijā, kur netālu no gāzesvada “TurkishStream”, pa kuru kuru Serbija un Ungārija saņem Krievijas gāzi, tika atrastas sprāgstvielas. Par to sociālajos tīklos pavēstījis Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāvis Georgijs Tihijs.
“Mēs kategoriski noraidām mēģinājumus maldinoši saistīt Ukrainu ar incidentu, kas saistīts ar sprāgstvielām, kas atrastas netālu no “TurkishStream” cauruļvada Serbijā. Ukrainai ar to nav nekāda sakara. Visticamāk, šī ir Krievijas viltus karoga operācija kā daļa no Maskavas masveida iejaukšanās Ungārijas vēlēšanās,” viņš raksta.
Iepriekš Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs paziņoja, ka valsts drošības dienesti atklājuši spridzekļus pie gāzes infrastruktūras, kas savieno Serbiju ar Ungāriju. Pēc viņa teiktā, atrastās sprāgstvielas un detonatori varēja radīt nopietnus postījumus un apdraudēt cilvēku dzīvību.
Vučičs arī informēja, ka par situāciju runājis ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu.
Pēc notikušā Ungārijā tika sasaukta ārkārtas aizsardzības padomes sēde. Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto norādīja, ka iespējamais mērķis bijis tieši “TurkishStream” gāzesvads, un izteica apsūdzības Ukrainai par spiediena izdarīšanu enerģētikas jomā, tostarp pieminot arī iepriekšējos incidentus un tā saukto naftas blokādi.
Serbija ir atkarīga no Krievijas gāzes. Tā no Krievijas importē aptuveni sešus miljonus kubikmetru gāzes dienā par aptuveni pusi no tirgus cenas.
Arī Ungārija ir atkarīga no Krievijas naftas un gāzes importa.
Pēdējās nedēļās Orbāns ir vairākkārt apsūdzējis Ukrainu, ka tā apzināti kavē bojātā cauruļvada “Družba” remontu, kas ir aizturējis Krievijas naftas plūsmu uz Ungāriju un Slovākiju.
Orbāns ir bloķējis Eiropas Savienības 90 miljardu eiro aizdevuma piešķiršanu Ukrainai saistībā ar strīdu par šo cauruļvadu.
Ungārijas opozīcija apsūdz Orbānu, ka viņš saasina attiecības ar Ukrainu, lai zināmās vēlētāju aprindās vairotu savu popularitāti pirms nākamsvētdien paredzētajām parlamenta vēlēšanām.