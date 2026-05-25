Rīdziniece neizpratnē: Cilvēki gadiem gaida rindā, bet Dreiliņos pašvaldības dzīvokļi stāv tukši

16:59, 25. maijs 2026
Ziņas Latvijā

TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” kāda skatītāja pauda sašutumu par situāciju Dreiliņos, kur vairāki pašvaldības dzīvokļi, viņasprāt, gadiem stāv tukši, kamēr cilvēki ilgstoši gaida rindā uz pašvaldības mājokli.

Skatītāja minēja konkrētas adreses Dreiliņos, kur, pēc viņas teiktā, atsevišķi dzīvokļi nav apdzīvoti trīs, četrus un pat piecus gadus. Vienlaikus cilvēki turpina gaidīt rindā uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

Situāciju raidījumā komentēja Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktore Dace Ziediņa, kura atzina, ka šādas situācijas patiešām mēdz būt.

Pēc viņas teiktā, praksē bieži notiekot tā, ka pēc iepriekšējo īrnieku aiziešanas dzīvokļi paliek ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī un tos nav iespējams nekavējoties piešķirt nākamajiem rindā esošajiem cilvēkiem.

Ziediņa skaidroja, ka daudzos gadījumos nepieciešami nopietni remontdarbi vai pat kapitālais remonts, lai dzīvokļus vispār varētu padarīt dzīvošanai piemērotus.

Viņa norādīja, ka pašvaldība šādu remontdarbu veikšanai cenšas piesaistīt arī Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Departamenta direktore pieļāva, ka skatītājas minētie dzīvokļi, iespējams, jau ir iekļauti remontdarbu sarakstos un nākotnē varētu tikt atjaunoti un nodoti jauniem īrniekiem.

Vienlaikus raidījumā atkārtoti izskanēja jautājums par to, cik efektīvi pašvaldība spēj apsaimniekot esošo dzīvojamo fondu laikā, kad pieprasījums pēc pašvaldības dzīvokļiem Rīgā joprojām ir ļoti augsts.

