Ilustratīvs attēls Foto-LETA/AFP

Sestdien būs apmācies laiks un palaikam gaidāmi nokrišņi. Apledojums vietām apgrūtina braukšanu Ieteikt







Sestdien būs apmācies laiks un palaikam gaidāmi nokrišņi – galvenokārt lietus un slapjš sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Reklāma Reklāma

Pūtīs lēns līdz mērens, piekrastē brāzmains, dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Gaisa temperatūra dienā sasniegs +1…+6 grādus.

apledojums vietām centrālajos rajonos, Vidzemē un Latgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 102 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Rīgas apvedceļa (Salaspils – Babīte) visā posmā, Daugavpils šosejas posmā no Izvaldas līdz Pāterniekiem, Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai, uz Jelgavas šosejas, kā arī Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam.

Tāpat arī Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Kūdrai, Rēzeknes šosejas posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, kā arī autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Grebņevas līdz Špoģiem un uz Rēzeknes apvedceļa.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Jelgavas, Bauskas, Cēsu, Valkas, Madonas, Gulbenes, Balvu, Preiļu, Rēzeknes, Krāslavas un Ludzas apkārtnē.