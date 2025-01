Ilustratīvs attēls Foto: Paula Čurkste/LETA

Sestdien būs mākoņains laiks un palaikam gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Vietām Kurzemē sniega sega palielināsies par diviem līdz četriem centimetriem. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni.

Gaidāms lēns līdz mērens austrumu puses vējš, piekrastē brāzmains. Gaisa temperatūra naktī un dienā saglabāsies -1…+2 grādu robežās.

Labrīt! Sestdiena būs lielākoties mākoņaina, vietām gaidāms neliels sniegs, slapjš sniegs. Ceļi atsevišķos posmos būs slideni. Pūtīs lēns, mērens austrumu puses vējš. Gaiss iesils līdz 0…+2°. pic.twitter.com/oLvXuIDsBG — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 11, 2025

Sestdienas rītā daudzviet Latvijā autoceļi ir sniegoti un apledo, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) pārstāvji.

Kompānijā norāda, ka sestdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Kurzemē, Latgalē un vietām Zemgalē, Vidzemē.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos ir iesaistītas 103 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Tostarp apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Siguldas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas līdz Stalbei, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij un uz autoceļa Liepāja-Rucava (A11) visā posmā.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Rēzeknei un no Ludzas līdz Terehovai, uz autoceļa Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Medumi (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei un no Rēzeknes līdz Medumiem, kā arī uz Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas, Jelgavas, Bauskas, Ogres un Smiltenes apkārtni.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos “X” un “Facebook”.