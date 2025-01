VIDEO. Ziemassvētku driftotāji Rīgā – nākamā Lizuma pagasta avārija? Iedzīvotāji sašutuši, iesaistās policija Krista Draveniece

Kāds LA.LV. lasītājs Juris satraucies par driftotājiem uz koplietošanas ceļiem un atsūtīja mums vairākus video materiālus, parādot, kā šie autovadītāji traucē satiksmi Rīgā.

“Svētku laikā interneta vidē parādījās video ar spuldzītēm dekorētiem auto, kas sākumā miermīlīgi izklaidēja cilvēkus T/C Sāga stāvlaukumā, tad, sāka driftot pa Sāgas apli, līdz atbrauca policija un viņus aizdzina.

Vēlāk šīs personas aizbrauca uz Rāmavas rotācijas apļiem pie A7, kurā šo personu dēļ tika pilnībā bloķēta satiksme.

Diemžēl Rāmavā šī ir kļuvusi par teju katras nakts problēmu, jo nesen izveidotie apļi tiek izmantoti kā trases visa gada garumā, traucējot iedzīvotāju naktsmieru un apdraudot gājējus un apkaimes iedzīvotājus, kuri izmanto šo kā piebraucamo ceļu īpašumam.

Video redzami CSN pārkāpumi – tiek neatbilstoši pārvadāti pasažieri (bagāžniekā), tiek izmantotas sabiedriskās ielas, lai veiktu šādas bīstamas darbības ar auto.

Policijai ir zvanīts, cilvēki ir sūdzējušies pašvaldībā, bet kopš pabeigta šosejas izbūve, gan apļi, gan pati šoseja tiek izmantota šādai rīcībai regulāri, dažreiz, pat vairāku stundu (!) garumā. Vai tiešām policija ir bezspēcīga pat situācijās, kur acīmredzami ir redzamas automašīnu numurzīmes (KLAK, NW3683, LP313, NP3434), ir zināmi organizatori (@klaklife) nevar tikt sodīti vainīgie? Video ir redzama tikai viena nakts diemžēl izplatītā problēmā – Rāmavas apļos ir bijuši sabojāti gaismas stabi, bojātas barjeras, bijušas automašīnas grāvjos.

Šogad Lizuma pagastā četri šādi cilvēki filmējot un lieloties soctīklos gāja bojā, ietriecoties kokā, vai tiešām Rāmavā ir jānotriec kāds cilvēks, lai beidzot šai problēmai pievērstu uzmanību?

Kam jānotiek, lai policija reāli varētu šādas personas noķert, un ko iedzīvotāji var darīt, lai Rāmavas rotācijas apļos un uz A7 šosejas tiktu izvietotas video novērošanas kameras, lai šo novērstu? Diemžēl daudzi jaunieši uzskata, ka “deviņos vakarā jau var”, “viņi tikai uz brīdi”. Varbūt CSDD var pievērst uzmanība kampaņu veidā, ka koplietošanas ceļi nav mototrases un īsti vīri un dāmas trenējas trasē?” Juris jautā.

Valsts policija LA.LV. atbildēja, ka viņu rīcībā ir nonākuši konkrētie video. Par tiem tiks uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi un tiks vērtēti visi apstākļi. Tāpat konkrētā vieta ir iekļauta policijas patrulēšanas maršrutā un iespēju robežās tajā uzraudzīta satiksme.

Atbilstoši “Noteikumiem par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa” ir noteikts, ka: Transportlīdzekli aizliegts aprīkot ar lukturiem, signāllukturiem un citām gaismas ierīcēm (piemēram, zem transportlīdzekļa vai apkārt valsts reģistrācijas numura zīmei, salona vai kabīnes iekšpusē, ja gaismas ierīces tieši izstaro gaismu caur stikliem uz priekšu, aizmuguri vai sāniem un tādējādi varētu maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus u. tml.), kuru uzstādīšana nav paredzēta šajos noteikumos.

Savukārt autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis norāda, ka “drifts ir īpašs autosporta veids. Ļoti lielā ātrumā vadītājs vienmēr saglabā pilnīgu kontroli pār savu automašīnu. Tomēr drifts vairs nav redzams tikai autosportā, daži braucēji izmēģina spēkus šajā manevrā arī privāti. Bet vai tas nav aizliegts ceļu satiksmē? Vadītājs driftā saglabā kontroli pār savu auto! Lūk kas ir svarīgi un kas ir jāiemācās!”

Lai gan automašīnas sānslīdes daudziem autovadītājiem būtu absolūtas šausmas, dreifējošie fani ar to ir absolūti aizrauti. Atšķirībā no “tipiskā” vadītāja, dreifējot viņi nezaudē kontroli pār transportlīdzekli, bet apzināti liek automašīnai izslīdēt sāniski, turpinot pārvietoties pa izvēlēto braukšanas trajektoriju. Transportlīdzekļa izslīde notiek tad, kad samazinās saķeres spēks starp ceļa virsmu un riepām. Tas attiecas, braucot un izslīdinot auto uz slapjas, apledojošas vai ar sniegu klātas brauktuves.

Drifts ir īpašs braukšanas veids. Šeit attiecīgais transportlīdzeklis pārvietojas līkumā savu garenvirziena ass virzienā, bet stūrēšana daļēji notiek ar aizmugurējās ass palīdzību tai izslīdot. Autovadītājiem, kuri vēlas dreifēt ar automobili, izslīde tiek izraisīta apzināti. Drifts attiecas uz automobiļa vadības kontroli, braucot sānslīdē un vadītāju aizrautību. Mērķis ir saglabāt šo sānslīdes stāvokli pēc iespējas ilgāk!

Svarīgi zināt! Ja automobiļa aizmugures daļa izslīd slidenu apstākļu, pārmērīga ātruma vai akvaplanēšanas rezultātā, tad tas nav drifts, bet gan bīstama un nevēlama situācija ceļu satiksmē. Tā kā driftēšana pa koplietošanas ceļiem nav atļauta, transportlīdzekļa OCTA apdrošināšana nesedz remonta izmaksas. Arī sacensībās automobiļu bojājumu remontu apdrošinātājs neatlīdzinās. Līdz ar to neatļautais atsevišķos ceļu posmos būtu jāatļauj, padarot to drošu, apdrošinoties pret iespējamiem zaudējumiem, sagatavojot ceļa posmu vai krustojumu – apli sacensībām.

“Secinājumi. 1. Sodīt trīskārši, atkarībā no naudas deficīta kasē. 2. Izdzenāt visus! Abos gadījumos riskējot ar to, ka tas neapturēs driftētājus, bet pat veicinās dalībnieku vai skatītāju traumu vai bojā ejas ražanās iespējamību. 3. Aprunāties ar izdzenātajiem drifteriem, ko viņi ieteiktu drošībai un ielas driftu atļaušanai! Esmu pretēji driftam, ledus apļos centies braukt ātrāk par citiem, īpaši gatavojoties tam, lai automobilis neizslīdētu un tāpēc nezaudētu ātrumu, tāpēc mans ierosinājums apļa izbraukšanā būtu, kas no apļa izbraukšanas veidiem būtu ātrāks – ar driftu vai bez tā!

Lasu par ielu driftu ārvalstīs! Tas nav administratīvs pārkāpums, bet tas var būt noziedzīgs nodarījums. Ja ceļu satiksmi apdraud transportlīdzekļa vadītāja pārgalvīga un satiksmi pārkāpjoša rīcība, likumdevējs paredz cietumsodu no viena līdz pieciem gadiem vai naudas sodu. Domāju, ka drifteri Latvijā nebūs tik daudz, ja likumdevējs rīkosies pēc ārzemju pieredzes! Nezinu, ko atbildēt lasītāja vēstulē paustajam sašutumam! Troksnis naktī un bīstamība – novērst tos ir policijas kompetencē. Skatos, ka pilsētas ielās, kur maksimālais ātrums ierobežots līdz 30 km/h, sacenšas, kurš vairāk pāsniegs šo ātrumu! Tāds viedoklis rodas, ja radars kādam autovadītājam šeit uzrāda 120 vai 140 km/h. Vai tas nav bīstami? Vai tas nav vēl bīstamāk par driftu apļos? Salikt visus pārkāpējus cietumos, neticu, ka tā var ieviest kārtību driftošanā. Izveidot apļus par neizbraucamiem, tas ir, neizmantojamiem driftēšanai, varētu būt risinājums. Likvidēt apļus – apsveicama ideja! Tikai jautājums paliek – kas bīstamāk, atgriezties pie daudzvirzienu krustojumiem vai atstāt apļus drifteriem!?” viņš jautā.