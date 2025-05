Zied rododendri LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā "Babīte"

Sestdien dažviet Latvijā īslaicīgi līs un laiks kļūs nedaudz vējaināks, prognozē sinoptiķi.

Naktī un no rīta būs visai mākoņainas debesis. Sākot no valsts rietumiem, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumiem, dienvidrietumiem, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10..+13 grādiem.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem un vietām – galvenokārt dienvidaustrumu novados – gaidāms neliels, īslaicīgs lietus. Rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +16..+21 grādam, dažviet piekrastē temperatūra nepārsniegs +14 grādus.

Rīgā naktī un no rīta var uzlīt, maija pēdējā diena gaidāma daļēji saulaina un sausa. Lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries rietumu vējā, vakarpusē pūtīs ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra būs +13 grādi naktī un līdz +20 grādiem dienā.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina, ka valsts austrumu daļā vietām turpinās kāpt ūdens līmenis un var applūst plašākas teritorijas.















