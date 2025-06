“Kam mums tie tanki būs, ja nebūs cilvēku, kas ies Latviju aizstāvēt?” Viņķele sarūgtināta par finansējuma trūkumu veselības aprūpei Ieteikt







“Gadu desmitiem es esmu kladzinājusi par to, ka veselības finansējums ir tikai un vienīgi politisks lēmums. Protams, tur vienmēr ir teikts – reformas vispirms, nauda pēc tam! Jāsaka, ka vairs runa nav par reformām, bet normāliem rutīnas procesa uzlabojumiem, kur skaidrs, ka tu vari uzreiz dabūt 10% efektivitāti un naudas ietaupījumu, bet diemžēl tas pretnostatījums ir jāliek, jo paskatāmies, kas tagad notiek ar aizsardzību?” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Zāļu valsts aģentūras Zāļu drošuma nodaļas vadītāja un bijusī veselības ministre Ilze Viņķele, diskutējot par veselības aprūpes budžetu un jauno invoatīvo zāļu pieejamību pacientiem Latvijā.

“Paskatāmies, kas tagad notiek ar aizsardzību? 5% – viss! Aizņemties? Aizņemsimies! To darīsim, jā! Tāpēc, ka drošība,” emocionāli turpināt paust domu Viņķele, runājot par to, kā tiek gūts finansējums aizsardzības nozarei. “Es ļoti atvainojos, veselība ir tieši tāda pati drošība. Kam mums tie tanki būs, ja nebūs cilvēku, kas ies Latviju aizstāvēt? Manā galvā tā nav vistas olas dilemma,” atzina Zāļu valsts aģentūras Zāļu drošuma nodaļas vadītāja Viņķele TV24 raidījumā. “Bet kāda ir tā argumentācija? Jā, karš un tas viss, bet tā argumentācija ir – mums stratēģiskie partneri prasa. Mums Tramps prasa, ka mums NATO vajag līdz 5% [no IKP] atvēlēt aizsardzībai,” piebilda viņa.

Savukārt ar finansējumu veselības aprūpei Latvijā ir citādāk, jo ASV prezidents Donalds Tramps šai nozarei nepieprasot to palielināt.

“Bet veselībā mums Tramps neprasa! Veselībā mums prasa mūsu iedzīvotāji. Mēs prasām – tie cilvēki, kas šeit nedabū to ārstēšanu, kas stāv tajās rindās, un sastopoties ar to slimību dabū tos katastrofālos izdevumus maksāt paši no savas kabatas. Es atvainojos, drusku emocionāli… Bet šis ir tādēļ, ka veselības aprūpi arī politiskajā līmenī uztver kā tādu savvaļas dzīvnieku, kas pats sevi pabaros. Nedos? Aizies mežā un kaut ko saplūks…” norādīja Viņķele TV24 raidījumā “Preses klubs”, runājot par veselības aprūpes budžetu un jauno inovatīvo zāļu pieejamību, ar ko esam “hroniski iepakaļus” salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju.

