Ekrānuzņēmums no “Sadursme.lv” video/”Facebook” profils

Ziņa papildināta pulksten 19:20.

Rīgā uz Daugavgrīvas šosejas šodien, 31.maijā, pēcpusdienā notikusi traģiska autoavārija starp “Rīgas satiksmes” 3.maršruta autobusu un vieglo auto, tā ziņo “Sadursme.lv” soctīkla vietnē “Facebook”, publicējot video no negadījuma vietas.

Avārijā bojā gājis viens cilvēks – vieglās automašīnas vadītājs. Traumas guvis 3.autobusa vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē.

Ceļu satiksmes negadījuma vietā strādā Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.

“Ceļu satiksmes negadījuma dēļ pie pieturas Podragas iela ir apstājusies 3. maršruta autobusu kustība abos virzienos,” tā uzreiz pēc negadījuma soctīklā “X” vēstīja “Rīgas satiksmes” pārstāvji.

Brīdi vēlāk Rīgas sabiedriskā transporta pasažieriem tika paziņots par izmaiņām autobusu kustībā: “Ceļu satiksmes negadījuma dēļ pie pieturas Podraga iela, 54. maršruta autobuss kursē pa maršrutu: Botāniskais dārzs/Rīgas Stradiņa universitāte – Spilves lidlauks- Botāniskais dārzs/Rīgas Stradiņa universitāte.”

Kāda aculieciniece, kura atradās negadījuma brīdī 3.autobusa salonā, soctīklā “X” raksta par notikušo: “Braucu 3.autobusā. Lidoju sadursmē. Gara auguma puiši mani noturēja. Dzīva. Šausmas.” Savam ierakstam viņa pievienojusi foto.

godīgi – nebrīnos. katru reizi, kad ar 3. autobusu braucu no Bolderājas uz centru pēc darba (īpaši ziemā – putenī, apledojuši ceļi), es LŪDZOS, lai es dzīva izkāptu no tā autobusa tur, kur man vajag. 3. autobuss VIENMĒR nesas pa to izjāto šoseju kā negudrs, fuj 😬 https://t.co/e5TjEbZmBZ

