Shutterstock astma, inhalators, epceļi

Pat pretsāpju zāles? 7 iemesli, kāpēc astma var saasināties Ieteikt







Bieži esam dzirdējuši, ka kāds slimo ar astmu un kādam jālieto astmas inhalatori. Bet kas ir astma un kā tā izpaužas?

Reklāma Reklāma

Astmas lēkmes laikā elpceļi, kas atbild par skābekļa piegādi ķermenim, iekaist. Plaušu un bronhiālā koka muskuļi pietūkst un savelkas, apgrūtinot elpošanu. Vienlaikus gļotāda sāk ražot vairāk gļotu — tā ir imūnsistēmas reakcija, kas mēģina aizturēt patogēnus, bet realitātē tikai vēl vairāk nosprosto elpceļus, vēsta “GQ“.

Iekaisums rodas, kad organisms cīnās ar kaut ko, ko tas uztver kā svešu vai kaitīgu. Rezultātā cilvēks sāk klepot un cīnīties par katru ieelpu. Ja esi viens no tiem, kas sadzīvo ar astmu, tad zini, cik svarīgi ir izvairīties no astmas lēkmēm, un to vislabāk var izdarīt, ja ir zināmi to izraisītāji.

Dr. Džefrijs Demains, Alerģijas, astmas un imunoloģijas centra (Aļaskā) dibinātājs un Astmas un alerģijas fonda pārstāvis, skaidro:

“Vīrusu infekcijas, alergēni un kairinātāji, kā arī slikts gaisa kvalitātes līmenis ir visbiežākie astmas izraisītāji.” Taču ir arī daži pārsteidzoši izraisītāji, par kuriem tiek runāts daudz retāk.

1. Gaisa kvalitāte un piesārņojums

Tu, iespējams, jau zini, ka gaisā esošās kairinošās daļiņas — cigarešu dūmi, ķīmiskas vielas, tīrīšanas līdzekļi — var izraisīt astmas lēkmi. Taču arī pilsētu gaisa piesārņojums ir nopietns faktors.

“Dzīvošana tuvumā pie lielceļiem ir saistīta ar lielāku astmas lēkmju biežumu un smagāku slimības gaitu,” saka Dr. Demains.

Tāpat arī ugunsgrēki ir ļoti bīstami cilvēkiem ar astmu. Pirms došanās ārā, īpaši uz fiziskām aktivitātēm, ir ieteicams pārbaudīt gaisa kvalitātes indeksu.

2. Auksts gaiss

Daudziem astma ziemas laikā kļūst smagāka. Tas notiek tāpēc, ka auksts un sauss gaiss var izraisīt bronhu spazmas.

Turklāt ziemā biežāk izplatās vīrusi, gripa un saaukstēšanās, kas tikai pasliktina situāciju.

3. Pērkona negaiss

Jā, arī pērkona negaiss var būt izraisītājs. Piemēram, cilvēkiem ar zāles putekšņu alerģiju, negaisi var izraisīt smagas astmas lēkmes.

Negaisa laikā zāles putekšņi nonāk gaisā un sadalās sīkās daļiņās, kas var iekļūt dziļi plaušās.