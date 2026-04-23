VIDEO. Jurģu dienas īpašais notikums: Durbes piekūnu būrī izdēta pirmā ola 0
Priecīgas ziņas no AS “Sadales tīkls” – Durbes tiešraides piekūnu būrī izdēta pirmā ola.
23. aprīlī lauku piekūns jeb tautā dēvētais peļu vanadziņš sācis ligzdošanas sezonu, un mātīte izdējusi pirmo olu. Notiekošo iespējams vērot tiešsaistē, kur putnu dzīve redzama reāllaikā.
“Pavisam karstas ziņas no Durbes lauku piekūnu tiešraides būra – piekūnu mātīte nupat izdējusi pirmo olu!” sociālajos tīklos vēsta uzņēmums.
Interesanti, ka šis notikums sakrīt ar Jurģu diena, ar kuru latviešu ticējumos saistās dažādas zīmes par vasaras ražu un veiksmi. Varbūt iespēja tiešraidē ieraudzīt pirmo oliņu tieši šajā laikā sola īpaši veiksmīgu sezonu?