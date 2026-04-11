FOTO. “Viņa dvēsele ir pie tautas.” Publicētas skaistas Raimonda Paula dzīves fotogrāfijas 26
Sociālo mediju platformā “Facebook” Andris Bērziņš dalījies ar vairākām leģendārā komponista Raimonda Paula fotogrāfijām.
Aplūkojot attēlus, redzams, cik krāšņa un notikumiem bagāta ir maestro dzīve, tajā netrūkst ne skaistu mirkļu, ne tikšanos ar cilvēkiem, ne arī spilgtu notikumu, kas kļuvuši par daļu no Latvijas kultūras vēstures.
Zem ievietotajām fotogrāfijām cilvēki steidz dalīties savās atmiņās un pateicības vārdos komponistam.
Guntra izmanto iespēju pateikt paldies: “Skaisti pakavēties atmiņās. Paldies, maestro, par dziesmām, ar kurām izaugām un dziesmu klases veidojām!”
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Raimonds Pauls ir talantīgs daudzās jomās. Viena no viņa īpašajām spējām ir arī lieliska humora izjūta, kas raksturīga tikai viņam vienam. Svētkos esam apkopojuši vairākus viņa jokus, kas izskanējuši arī publiskajā telpā un sasmīdinājuši ne vienu vien klausītāju.
Intervijā “Latvijas Avīzei” savulaik komponists atzina: “Ar latviešu humoru mums tā lieta diezgan sarežģīta. Viss sākas un beidzas ar Rūdolfu Blaumani. Viņa lugās ir labi pipariņi, ne velti tās spēlē un spēlēs. Bet nekad nedrīkst iet ārā no rāmjiem.”
Ir zināms arī tas, ka, neraugoties uz viņa humora reizēm “asāko” nokrāsu, Pauls nekad nav centies kādu īpaši aizvainot. Pat tad, ja kāds joks šķiet nedaudz pikantāks, cilvēki atzīst – maestro izpildījumā tas vienmēr skan ar īpašu šarmu un pašironiju.