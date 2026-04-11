Raimonds Pauls

FOTO. “Viņa dvēsele ir pie tautas.” Publicētas skaistas Raimonda Paula dzīves fotogrāfijas 26

14:09, 11. aprīlis 2026
Kokteilis Apbrīno

Sociālo mediju platformā “Facebook” Andris Bērziņš dalījies ar vairākām leģendārā komponista Raimonda Paula fotogrāfijām.

Aplūkojot attēlus, redzams, cik krāšņa un notikumiem bagāta ir maestro dzīve, tajā netrūkst ne skaistu mirkļu, ne tikšanos ar cilvēkiem, ne arī spilgtu notikumu, kas kļuvuši par daļu no Latvijas kultūras vēstures.

Zem ievietotajām fotogrāfijām cilvēki steidz dalīties savās atmiņās un pateicības vārdos komponistam.

Ilze atceras kādu sirsnīgu notikumu: “Daudzus gadus atpakaļ biju Mazirbē. R. Pauls nāca man pretī ar grupiņu cilvēku un man pateica labdien! Tas bija ļoti mīļi no tik slavenā cilvēka. Tas vien parādīja, ka viņa dvēsele ir pie tautas.”

Guntra izmanto iespēju pateikt paldies: “Skaisti pakavēties atmiņās. Paldies, maestro, par dziesmām, ar kurām izaugām un dziesmu klases veidojām!”

Arī Ingūna piekrīt, ka tāda otra kā Raimonds Pauls, iespējams, vairs nekad nebūs, tāpēc saka lielu paldies par visu, ko viņš devis Latvijas kultūrai.

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Raimonds Pauls ir talantīgs daudzās jomās. Viena no viņa īpašajām spējām ir arī lieliska humora izjūta, kas raksturīga tikai viņam vienam. Svētkos esam apkopojuši vairākus viņa jokus, kas izskanējuši arī publiskajā telpā un sasmīdinājuši ne vienu vien klausītāju.

Intervijā “Latvijas Avīzei” savulaik komponists atzina: “Ar latviešu humoru mums tā lieta diezgan sarežģīta. Viss sākas un beidzas ar Rūdolfu Blaumani. Viņa lugās ir labi pipariņi, ne velti tās spēlē un spēlēs. Bet nekad nedrīkst iet ārā no rāmjiem.”

Ir zināms arī tas, ka, neraugoties uz viņa humora reizēm “asāko” nokrāsu, Pauls nekad nav centies kādu īpaši aizvainot. Pat tad, ja kāds joks šķiet nedaudz pikantāks, cilvēki atzīst – maestro izpildījumā tas vienmēr skan ar īpašu šarmu un pašironiju.

