VIDEO. "Lamājies, bet nekaujies!" Dienvidkurzemē mednis izaicina mežstrādniekus

22:12, 23. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos popularitāti guvis video no Dienvidkurzemes, kur iemūžināts visai saspringts “strīds” starp mežstrādnieku un medņa tēviņu.

Kā redzams video, mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmuma “KUKULĪTIS V.M.L.” darbinieki sastopas ar īpaši drosmīgu putnu, kurš ne tikai nebaidās, bet arī aktīvi nāk virsū.

“Lamājies, bet nekaujies,” dzirdams sakām viens no darbiniekiem, viegli ar kāju atgrūžot putnu. Taču tas neapstājas – mednis turpina bravūrīgi aizstāvēt savu teritoriju, liekot cilvēkiem atkāpties.

Komentāros cilvēki notikušo uztver ar humoru un izpratni.

“Pareizi, ko lien viņa īpašumā,” raksta kāds.

“Kādu skaistumu mums devusi daba! Varens mednis! Ir taču riests,” piebilst cits.

Vēl kāds joko: “Iespējams, mednim tie zaļie mežinieka zābaki izskatās kā konkurenti uz viņa dāmām.”

Speciālisti skaidro, ka šāda uzvedība šobrīd nav nekas neparasts – pavasarī medņiem ir riesta laiks, kad tēviņi kļūst īpaši teritoriāli un drosmīgi, sargājot savu teritoriju un cenšoties piesaistīt mātītes.

